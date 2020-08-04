成都中医药大学中医药情报研究部副研究员 蒲昭和

炎炎夏日，人容易胃火旺，导致口干舌燥、消化不好，让身体很不舒服。

胃火有实火、虚火之分，实火是胃火炽盛，多因过食辛辣厚味所致，主要表现为胃脘灼热而痛、喜食冷饮、牙龈肿痛、口臭泛酸、便秘、痤疮、舌红苔黄等;虚火是胃阴虚，多因热病伤阴引起，主要表现有胃脘隐痛、口咽发干(睡后明显)、食后饱胀、大便干燥、舌红少苔等。

中医认为，胃热有火，火盛会伤阴，胃阴虚本身是胃津不足，二者都有热象，都可能引起津液受损。故在调治上，无论降胃火还是养胃阴，都得以补津液为基本原则。但两者各有侧重，胃热以降胃火为主、滋阴为辅;胃阴虚以滋养胃阴为主，清热为辅。

胃热(火)治法：清泻胃火为主，常用中药有黄连、石膏、知母、天花粉、麦冬、沙参、大黄等，代表方可选清胃散(黄连、生地、升麻、当归、丹皮、石膏)或麦门冬汤、玉女煎加减。成药可选清胃散颗粒、清胃黄连丸、栀子金花丸等。食疗可选冰糖绿豆粥、荷叶粥、竹叶芦根茶、西瓜汁等。平时常吃清胃火的食物，如绿豆、银耳、白萝卜、荷叶、冬瓜、苦瓜、黄瓜、西瓜、梨等。按摩也能助降胃火，临床常选内庭(足背第2、3跖骨结合部前方凹陷处)、劳宫(中指及无名指往下延伸交会的凹陷处)、解溪(小腿与足背交界处的横纹中央凹陷处)三个穴位，平时每穴按1分钟，每日2次。

胃阴虚治法：重在滋阴养胃，常用中药有石斛、百合、玉竹、沙参、生地、麦冬等，代表方选益胃汤(沙参、麦冬、生地、玉竹、冰糖)或沙参麦冬汤加减。治胃阴虚的中成药不多，可选择参梅养胃颗粒、养胃舒颗粒等。食物可选沙参粥、山药百合大枣粥等，平时常吃鸡蛋、猪肉、鸭肉、梨、藕、苹果、蕃茄、豆腐等食物。有改善胃阴虚症状的穴位有中脘(脐部正中上4寸处)、足三里(外膝眼直向下四横指处)、三阴交(小腿内侧，足内踝尖上3寸)，可每天坚持按揉以上穴位3~5分钟，每日2次。

需要提醒的是，胃火大还与情志密切相关，建议大家平时应保持精神舒畅，避免过喜、暴怒等不良精神刺激。同时，适量饮水喝粥，多吃清淡且易消化的食物，尽量戒烟戒酒，少吃辛辣温燥的食物，比如火锅、麻辣香锅等，以免助长胃热或伤津，加重病情。另外，清火滋阴药不宜久用，当症状缓解后应及时停药，否则会伤肠胃。▲