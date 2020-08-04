热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

胃火大，补津液

蒲昭和

2020年08月04日09:05 来源：人民网-生命时报

成都中医药大学中医药情报研究部副研究员 蒲昭和

炎炎夏日，人容易胃火旺，导致口干舌燥、消化不好，让身体很不舒服。

胃火有实火、虚火之分，实火是胃火炽盛，多因过食辛辣厚味所致，主要表现为胃脘灼热而痛、喜食冷饮、牙龈肿痛、口臭泛酸、便秘、痤疮、舌红苔黄等;虚火是胃阴虚，多因热病伤阴引起，主要表现有胃脘隐痛、口咽发干(睡后明显)、食后饱胀、大便干燥、舌红少苔等。

中医认为，胃热有火，火盛会伤阴，胃阴虚本身是胃津不足，二者都有热象，都可能引起津液受损。故在调治上，无论降胃火还是养胃阴，都得以补津液为基本原则。但两者各有侧重，胃热以降胃火为主、滋阴为辅;胃阴虚以滋养胃阴为主，清热为辅。

胃热(火)治法：清泻胃火为主，常用中药有黄连、石膏、知母、天花粉、麦冬、沙参、大黄等，代表方可选清胃散(黄连、生地、升麻、当归、丹皮、石膏)或麦门冬汤、玉女煎加减。成药可选清胃散颗粒、清胃黄连丸、栀子金花丸等。食疗可选冰糖绿豆粥、荷叶粥、竹叶芦根茶、西瓜汁等。平时常吃清胃火的食物，如绿豆、银耳、白萝卜、荷叶、冬瓜、苦瓜、黄瓜、西瓜、梨等。按摩也能助降胃火，临床常选内庭(足背第2、3跖骨结合部前方凹陷处)、劳宫(中指及无名指往下延伸交会的凹陷处)、解溪(小腿与足背交界处的横纹中央凹陷处)三个穴位，平时每穴按1分钟，每日2次。

胃阴虚治法：重在滋阴养胃，常用中药有石斛、百合、玉竹、沙参、生地、麦冬等，代表方选益胃汤(沙参、麦冬、生地、玉竹、冰糖)或沙参麦冬汤加减。治胃阴虚的中成药不多，可选择参梅养胃颗粒、养胃舒颗粒等。食物可选沙参粥、山药百合大枣粥等，平时常吃鸡蛋、猪肉、鸭肉、梨、藕、苹果、蕃茄、豆腐等食物。有改善胃阴虚症状的穴位有中脘(脐部正中上4寸处)、足三里(外膝眼直向下四横指处)、三阴交(小腿内侧，足内踝尖上3寸)，可每天坚持按揉以上穴位3~5分钟，每日2次。

需要提醒的是，胃火大还与情志密切相关，建议大家平时应保持精神舒畅，避免过喜、暴怒等不良精神刺激。同时，适量饮水喝粥，多吃清淡且易消化的食物，尽量戒烟戒酒，少吃辛辣温燥的食物，比如火锅、麻辣香锅等，以免助长胃热或伤津，加重病情。另外，清火滋阴药不宜久用，当症状缓解后应及时停药，否则会伤肠胃。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn