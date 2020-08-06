明日立秋 推荐西洋参乌梅雪梨炖瘦肉

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热生津敛肺

推荐理由：立秋汤水，气阴不足者亦可。

明日“立秋”。虽说“立秋之日凉风至”，但很多地区，尤其是岭南一带依然艳阳高照。虽未凉风习习，但昼夜温差开始拉开。一场秋雨一场寒，顺应自然规律，秋收冬藏，秋季开始要注意收敛了，可以增加一些酸性酸味食物来敛阳。

“立秋”时才八月初，养生方面仍需清热润燥，健脾运脾为主，为中晚秋及冬季进补调理做好基础，不要过早滋腻使脾胃运化受阻。

材料：西洋参3克、乌梅1粒、雪梨1个、瘦肉100克、姜2片（1人量）。

烹调方法：

雪梨洗净、切块、削核。药材冲洗。瘦肉洗净、切块、飞水。炖盅内加入所有材料，加入清水9分满，炖约1小时，加适量食盐调味即可。

汤品点评：

西洋参味甘微苦、性凉，功能补气养阴、清火生津。西洋参是参类里面能清热的品种，其补气之力不如人参，但对气阴两虚兼火者尤其适宜，《本草纲目拾遗》谓之“味厚气薄，补肺降火、生津降火、除烦倦、虚而有火者相宜”。乌梅性平、味酸涩，乌梅核内含杏仁甙，入药以肉为主，认为乌梅肉的酸涩之性最强，故不宜久用及实热积滞者不宜，功效方面正如《本草逢源》谓之：“乌梅酸收、益精开胃、能敛肺涩肠、止呕敛汗、定喘安蛔”。

用乌梅配西洋参，既能加强养阴生津的功效，以清夏末之余热，又不会损伤津液，亦能起收敛之功（夏季阳气向外向上浮越，入秋后需逐步将阳气向下向内敛藏）。雪梨味甘、性凉，具有清热生津、润肺化痰止咳，立秋后逐渐步入秋季，秋季以燥为当令，容易伤津，出现干咳、皮肤干燥等情况，用雪梨配西洋参以润肺降火、生津润燥。整个汤以清热生津收敛为主，不但可作为气阴不足者的保健汤水，也是立秋的节令汤水推荐。