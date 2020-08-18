清热消暑、生津润燥！推荐桂花乌梅桑葚饮

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热消暑、生津润燥

推荐理由：一般人群均可。

材料：

乌梅50g、桑葚干15g、陈皮1角、冰糖、桂花干适量（3-4人量）。

制作方法：

所有材料洗净后用，乌梅、桑葚干、陈皮可用清水500ml浸泡半小时；然后将乌梅、桑葚干（含浸泡的水）放入锅中加入清水至2000ml，大火烧开后转小火30分钟，接着加入适量桂花干、冰糖，搅拌并小火煲10分钟，关火晾凉即可食用。

汤品点评：

乌梅又名梅实，《神农本草》记载其味酸性平，归肝、脾、胃大肠经，具有除热烦清、安心生津等功效。现代医学证明乌梅对多种细菌均有不同程度的抑菌作用，其中含有的大量苹果酸、柠檬酸能降低肠道酸碱值，促进肠蠕动，保护肠道功能及减少有毒物质的吸收。桑葚是一味药食两用的材料，据《中国药典》记载，它具有补血滋阴，生津润燥的功效，可用于眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，血虚便秘等症。据现代药理研究，桑葚具有抗疲劳、抗衰老、调节免疫、调节血糖等作用；陈皮理气消滞，有运化脾胃，改善消化功能的作用。

暑气是夏日的主气，暑邪乃火热之气所化，故为阳邪，最易伤津耗气，乌梅可酸甘化阴，桑葚可生津润燥，桂花可提香，是夏季很好的一款消暑饮品。但需要注意的是陈皮气香性温，大量使用容易耗气伤阴，因此本饮品中陈皮不宜过量，糖尿病人群不宜添加冰糖。