疾控专家：全国各地已有能力及时控制住疫情

未来一段时间疫情将以输入病例为主

本报讯（记者 贾晓宏 牛伟坤 孙乐琪）昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，北京应急响应级别从二级调整为三级，说明新发地批发市场新冠肺炎聚集性疫情及相关联传播，已得到控制，全面终止。可以理解为此次疫情结束了。

吴尊友介绍，全球总体疫情呈现出持续上升的特征，最近一周来，每日新增新冠肺炎病例超过20万例，从各大洲总体来看，美洲、亚洲、非洲、中东地区均呈现逐渐上升的疫情态势，仅欧洲疫情区域平稳但仍维持在较高流行水平。亚洲一些国家和地区，如韩国、日本、新加坡，包括我国香港特别行政区，疫情也有一定幅度的反弹。

我国在控制住武汉相关疫情后，4月至5月在东北出现输入病例引发的局部流行，6月又发生北京新发地市场聚集性疫情，7月新疆发生突发疫情。我国疫情将受到两方面挤压，第一，随着复航航班和旅客越来越多，境外输入病例的压力也越来越大。6月11日，南航一航班17名旅客核酸阳性；6月27日，川航一航班6名旅客核酸阳性。另外，类似北京新发地市场聚集性疫情，将来还有可能发生在境内任何一个城市。

秋冬季很快到来，其他呼吸道传染病冬季多发，将会使新冠肺炎疫情防控更加复杂。吴尊友表示，有信心相信中国不会再出现第二个类似于武汉年初时的严重疫情。这种信心主要来自两方面实践案例：第一，在1月至2月，全国除湖北以外的30个省（自治区、直辖市）都成功控制住了湖北流入病例引发的疫情扩散，各省（自治区、直辖市）总病例数均控制在2000例以内，实际上仅广东、河南、浙江、湖南四个省病例超过千例，其他省都在千例以下；第二，东北局部疫情扩散的控制，北京新发地市场聚集性疫情的控制，都充分说明全国各地已经有能力及时控制住疫情。

吴尊友表示，我国未来一段时间的疫情将呈现以输入病例为主，一些地方会出现零星续发病例，很难再出现以地级市为单位的大范围流行现象。

本市新冠肺炎在院患者降至87例

本报讯（记者 贾晓宏）7月21日0时至15时，本市再有17例新冠肺炎患者治愈出院。截至7月21日15时，新发地市场聚集性疫情确诊患者治愈出院比例已达74%，现有在院患者降至87例。本市已连续15天无新增报告确诊病例，目前所有街乡均为低风险地区。

7月21日0时至15时，本市出院病例17例，无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增密切接触者。

6月11日至7月21日15时，本市累计报告确诊病例335例，已出院248例，占74%，现有在院患者87例，无危重病例、重症病例，无疑似病例，尚在观察的无症状感染者9人。

7月24日全市低风险地区影院有序恢复开放

本报讯（记者 贾晓宏 牛伟坤 孙乐琪）昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市电影局局长王杰群介绍，本市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级，经市委市政府批准，全市低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业。影院具体开业时间可根据防疫措施准备情况及自身实际确定并提前向主管部门报备。

目前，全市所有街乡均为低风险地区。按照要求，各院线、电影院要把防疫安全放在第一位。制定完善疫情防控方案和应急预案，在开业前认真落实防疫指南提出的防疫措施准备，配足配够防疫物资，为员工和观众提供必要的防护保障。同时做好员工上岗前健康管理，提前进行演练和培训。做好各类放映设备的检修维修。

影院开业前要按规定进行清洁消毒、通风换气，对所有场所和设施、设备进行全面清洁消毒。公共区域每天不少于2次喷雾消毒。在公共区域设置垃圾箱和口罩专用回收箱，规范垃圾收运处理，做到日产日清。

各影院要落实应急值班值守和信息上报制度，建立联防联控机制，发现异常情况应及时上报属地疫情防控指挥部门，发现疑似或确诊病例要按规定关闭放映场所，立即启动应急预案，采取人员隔离等措施，做好现场管理，严防疫情扩散。

预约看电影

全程戴口罩

观众观影采取网络实名预约，无接触方式售票，交叉隔座售票。影厅错时排片，每场上座率不得超过30%，保证陌生观众间隔1米以上。日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映间隔不少于30分钟，进行通风清洁。控制观影时间，原则上每场不超过两个小时。影院设立唯一出入口，避免人流交叉。影院要建立观众信息登记保存制度，观众利用“健康宝”二维码扫码观影，入场前进行体温检测；观众观影时，要对号入座、全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食，电影院安排人员巡查检查。

热点回应

每人须严格实施防护措施

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：响应级别调整，是综合考虑了疫情形势、防控能力与风险，为有序复工复产、恢复正常工作和生活保驾护航。

响应级别调整，不等于万事大吉，不等于疫情一去不返。政府相关部门、各行各业更需要睁大眼睛，密切监测全球疫情、全国疫情以及本地疫情，专业机构能够在第一时间发现并及时扑灭随时可能出现的疫情。每位市民要按照政府相关部门的防护指引，在特殊场所做好保护。

演出活动、电影院有序恢复开放，是按照疫情科学防控的原则执行，是经过风险评估的。相关部门有一整套的防控措施，保障大家的安全。最重要的是每个人必须按照相关部门的规定，严格实施相应的防护措施，比如保持至少一米的社交距离、交叉隔一空座位就坐、避免不戴口罩交谈、在影院剧场始终戴好口罩、回家后立即洗手等。做好这些，大家可以高兴、放心地到电影院和剧院参加观影观演活动。

只要坚持科学防控，就能实现既防止新冠肺炎疫情反弹，又恢复正常工作和生活秩序。