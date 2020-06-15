北京对5月30日以来新发地市场“密接”人员核酸检测应检尽检

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，北京市将对5月30日以来到过新发地农产品批发市场或与市场销售人员有密切接触的人员开展核酸检测，以社区为单位进行筛查，做到应检尽检，愿检尽检。

据介绍，近期本市连续新增确诊病例和核酸检测阳性病例，都与新发地批发市场关联。因此，新发地批发市场是流调溯源的重中之重。本市已在第一时间组织开展了全面、科学的流调溯源检测排查，进一步摸清底数、查找漏洞，严格执行新发地批发市场休市和周边小区封闭管理等措施，对场内人员迅速开展全员核酸检测，当天闭环转运至医学观察点；同时，进一步开展环境采样，全面进行环境消杀和卫生整治，做好周边小区的生活和防疫物资保障，确保平稳有序。本市加强了与河北等周边市场联动，通过产地直供等方式，确保首都市场供应不受影响。

市卫生健康委已在官网上公布了全市98家具备核酸检测能力的机构，每天检测能力可达9万余人。相关人员应主动向单位和社区报告，并进行核酸检测及健康监测。（记者 牛伟坤）