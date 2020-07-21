判断是否得了高血脂 这些内容要知道

当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。今天，湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。

高脂血症的病因和症状是什么？

高脂血症作为慢病之一，是一种与生活方式密切相关的疾病。中国居民营养与健康状况调查显示，中国居民膳食结构不合理，畜肉类及油脂消耗过多，谷类食物消耗偏低。不合理的膳食结构导致国人摄入饱和脂肪酸和胆固醇过多，高脂血症患病率上升明显。

高脂血症通常没有非常典型的临床表现和临床体征，大部分是在血脂检查过程中发现的。高脂血症和动脉粥样硬化关系非常密切，很多时候是在动脉粥样硬化之后，损害了靶器官，出现了冠心病、糖尿病、高血压等疾病之后，才发现同时患有高脂血症。

高脂血症的危害有哪些？

高脂血症之所以会危害健康，是因为血脂异常是引起心脑血管疾病的重要危险因素。血脂浓度升高或者发生改变之后，可在血管内膜下沉积，使血管发生动脉粥样硬化，出现血管斑块、狭窄，引起很多靶器官缺血甚至梗死，从而导致许多心脑血管疾病，大大增加了冠心病和脑血管疾病的发病率和病死率。

如果动脉一旦出现粥样硬化，出现了斑块，会进一步导致组织器官不能得到很好的供血供氧，从而诱发一系列疾病。比如，常见的脑梗死 、高血压、冠心病、心肌梗死、外周动脉硬化狭窄等，这些疾病都与动脉粥样硬化有关。

判断是否是高脂血症的标准有哪些？

在日常生活中需要大家及时做好监测，高脂血症诊断较简单，只需在早晨空腹到医院抽血化验血脂水平就可以。检测标准包括：高胆固醇血症：血清总胆固醇含量增高，超过5.72毫摩尔/升，而甘油三酯含量正常，即甘油三酯＜1.70毫摩尔/升；高甘油三酯血症：血清甘油三酯含量增高，超过1.70毫摩尔/升，而总胆固醇含量正常；混合型高脂血症：血清总胆固醇和甘油三酯含量均增高，即总胆固醇超过5.72毫摩尔/升，甘油三酯超过1．70毫摩尔/升；低高密度脂蛋白血症：血清高密度脂蛋白-胆固醇（HDL-胆固醇）含量降低，<0,9毫摩尔/升。

高脂血症患者如何日常管理？

对于高脂血症患者而言，需在日常生活中注意合理饮食，适量运动，做到“管住嘴、迈开腿”。对于不存在家族史或者合并高血压患者，单纯饮食控制能够显著降低单纯性高脂血症患者的血清甘油三酯、总胆固醇。

另外，对高脂血症患者强调限制肉、蛋，食用油和甜食摄入量及种类的同时，应保持正常日常活动，不吃油腻食物、甜食、动物内脏。对于合并有高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病或大动脉硬化者（颈动脉、胸主动脉、肾动脉、下肢动脉等），应在医师指导下及早开始药物治疗。