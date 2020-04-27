北京疾控：市民应做好个人防护 不可掉以轻心

在26日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，随着疫情防控进入常态化和全面复工复产，商圈步行街、休闲锻炼区和快递分拣点等场所出现市民扎堆聚集、不戴口罩的现象。在外防输入、内防反弹的要求下，市民绝不可掉以轻心。

庞星火提醒，市民应自觉做好个人防护，特别是保持社交活动安全距离。避免去人群密集的区域活动，避免多人聚会；在人群密集的场所，比如促销打折店、医疗机构、公交和地铁，一定要佩戴口罩；在交谈、候车、等电梯、排队时与他人保持1米以上的距离；饭前便后、触摸眼口鼻前后、离开医疗机构、碰触公共设施、健身锻炼、外出归来等，要及时用香皂或洗手液和流动水洗手；在公共场所咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘部捂住口鼻，不随地吐痰；家长和老师要引导孩子和学生养成良好健康生活习惯。（记者谢昊）