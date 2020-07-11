国家卫健委：紧急情况下第一时间救治孕产妇是一贯坚持的原则

人民网北京7月11日电 （王国菁）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉表示，保障孕产妇生命安全、在紧急情况下第一时间进行救治是我们一贯坚持的原则和要求。

“孕妇出现紧急分娩，医疗机构会积极的进行救治。”宋莉称，对孕产妇等重点人群，国家卫健委明确要求医疗机构重点保障其医疗需求，因地制宜制定疫情期间孕妇入院筛查流程和应急预案，努力为孕产妇提供便捷的服务，方便孕妇入院，做好母婴安全保障。

宋莉介绍，国家卫健委要求医疗机构要积极做好院内防护，如设置过渡缓冲病房，对新收入院的孕产妇进行收治，待排除新冠病毒感染后再转到常规的病房进行进一步的住院治疗。鼓励有条件的机构设立隔离产房，医务人员要防护用品齐备，在孕产妇分娩或手术中要做好全程的防护，包括待产监护、阴道检查、助产、手术等等，全过程都要做好防护，切实降低院内交叉感染的风险。

宋莉称，孕产妇分娩的发动时间是不确定的，所以也温馨提示孕产妇朋友，能够遵医嘱适时进行核酸检测，提前做好住院分娩的准备。