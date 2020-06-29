提升血液肿瘤的临床治愈率，这条路这么走

近年来，我国肿瘤的发病率逐年上升。除了肝癌、胃癌、肺癌等被大家熟知的肿瘤外，淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等多种恶性血液肿瘤也越来越多的出现在公众的视野中。

每当得知身边的家人或朋友患了癌症的消息后，人们都会谈癌色变。实际上，随着现代医学技术的进步，血液肿瘤的临床治愈率也随之提高。2020年7月1日（周三）15:00-16:00，人民网·人民健康倾力打造的高端访谈栏目“人民健康大讲堂”将邀请陆道培医院医疗执行院长、清华大学（医学院）-北京陆道培血液病研究院院长陆佩华，陆道培医院骨髓移植科主任刘德琰进行视频直播访谈，详解血液肿瘤的治疗之路，并针对网友的提问展开线上解答。

专家介绍

陆佩华 陆道培医院医疗执行院长

清华大学（医学院）-北京陆道培血液病研究院院长

中国非公医疗协会第一届常务理事

中国非公立医疗机构协会血液病专业委员会主任委员

刘德琰 陆道培医院骨髓移植科主任

军事医学科学院307医院医学硕士

中国抗癌协会血液肿瘤委员会会员

中国抗癌协会血液病转化医学专业委员会会员