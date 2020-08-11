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宁夏：临床医学研究中心绩效评估不合格将摘牌

2020年08月11日05:37 来源：科技日报

　　科技日报银川8月10日电 （王迎霞 通讯员张磊 潘春甜）临床医学研究中心是宁夏医疗卫生领域的自治区级技术创新与成果转化平台，宁夏科技厅在对平台建设大力支持的同时，各项管理也进一步规范。今年下半年，该厅拟通过“两随机一公开”方式启动中期绩效评估工作，不合格者将被摘牌。

　　日前，宁夏对银川市第一人民医院等第三批5个新认定的临床医学研究中心进行了授牌。全区临床医学研究中心建设工作始于2017年，由科技厅和卫健委共同启动实施，目前已在6家综合或专科医院分三批组建了25家中心，涵盖19个病种，其中10家中心已经成为国家临床中心分中心，基本完成了全区重大疾病领域整体布局。

　　宁夏科技厅通过科研项目、人才培养等多种形式，投入大量资金支持临床中心发展，截至2019年底，对前两批认定的20个临床医学研究中心支持科技经费达9040万元。各临床中心主要研究人员已超过1000人，承担或参与各类科研项目370余项，累积推广疾病预防、诊断、治疗技术95项，培训人次超过3万人次。

　　“3年来，自治区各临床中心充分发挥平台优势，积极开展科技创新与成果转化，形成了一支高素质、高水平的临床医学研究人才队伍，取得并转移转化一批先进医疗技术成果，初步建立了跨学科、跨地域的专科临床协同创新体系，为保障人民群众健康水平提供了有力科技支撑。”宁夏科技厅党组书记、厅长郭秉晨表示，完成整体布局后，自治区临床医学研究中心的工作重心必须由量的增长向质的提升转变，切实加强管理和监督，增强中心创新能力、提高疾病防治水平，进一步发挥好“承上启下”的作用，加快临床诊疗技术引进和成果转化。

　　为保证临床中心高效运转、规范运行，今年下半年，该厅将按照《自治区临床医学研究中心管理办法》相关要求启动中期绩效评估工作，重点对照临床中心建设方案开展评估，结果将作为5年正式评估的重要依据。

(责编：许晓华、李轶群)


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