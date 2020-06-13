北京新增4例新冠肺炎确诊病例 均有新发地农产品批发市场活动史

记者13日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上获悉，6月12日16时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例4例，均有新发地农产品批发市场活动史。

12日0时至24时，北京市丰台区共报告5例新冠肺炎确诊病例。病例行动轨迹涉及新发地市场部分商户，目前已对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施。

北京市疾控中心副主任庞星火说，经流行病学调查，这些病例均有新发地农产品批发市场活动史，通过采集确诊病例相关的外环境标本，有核酸检测阳性报告。经初步判断，这些病例可能接触了市场中污染的环境、或接触到了被感染的人员而传染发病，后续不排除出现续发病例的可能。

庞星火表示，北京市、区疾病预防控制中心已组织专业人员，在全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查，共采集海鲜、肉类等食品及外环境涂抹标本5424份，完成新冠病毒核酸检测，新发地市场发现40件环境阳性样本，其余农贸批发市场、大型超市均为阴性。

庞星火介绍，在对从业人员主动筛检中，对1940名市场从业人员进行了核酸检测，在新发地采集的517件样品中，有45人咽拭子阳性，另在海淀一农贸市场中发现1例阳性，是1例新发地确诊病例的密切接触者。上述46人目前无临床症状，已纳入严密管理和观察中。

北京市卫生健康委新闻发言人高小俊说，鉴于新发地农贸批发市场中人员发现确诊病例，其环境样本中检测出核酸阳性，北京市将对5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员开展核酸检测，卫生健康和公安部门正在制订筛查方案，将以区为单位进行筛查，具体方案将在13日公布，请公众关注。

高小俊表示，目前北京市具备核酸检测能力的机构已达到98所，日最大检测能力可达9万多人，可以适应人群检测方面的需求。

北京市丰台区人民政府代区长初军威介绍，目前已摸排丰台区确诊病例的密切接触者139人，全部实施集中隔离。此外，市场周边3所小学、6所幼儿园已返校的班级立即停课，未返校的班级暂缓复课。