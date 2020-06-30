北京对新发地相关人员分类解除隔离观察

新发地批发市场相关人员集中隔离时间已满14天，但他们并未解除隔离。6月29日下午，在北京市疫情防控新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火公布了当前针对新发地市场相关人员分类解除隔离观察的程序与策略。

中国疾病预防控制中心应急中心副主任施国庆解执行上述决策的原因时称，针对新发地市场相关的集中隔离人员，如仅以核酸检测阴性作为14天隔离期满后解除医学观察的标准，存在较大风险。

庞星火介绍，目前新发地市场相关人员主要包括新发地市场封控前被采取集中隔离的人员，以及5月30日至6月13日市场封控前访问过新发地市场综合交易大厅、访问过新发地市场其他区域人员、新发地市场周边封闭小区、目前采取居家隔离的人员。截至6月27日核酸检测结果显示，上述人群风险度有所不同。总体上看，牛羊肉综合交易大厅从业人员风险最高，其次为到访者和新发地市场其他区域接触人员。

庞星火介绍了3类人员分类解除隔离观察的程序和方案。第一类是集中隔离观察人员。所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，检测阴性者再观察14天，经检测仍为阴性解除观察，返回社区。对上述隔离期人员每日进行发热、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、腹泻、嗅觉味觉异常等相关症状监测，有症状者立即送往所在地区定点医疗机构进行排查。

第二类是居家隔离观察人员。所有居家隔离人员观察期满14天进行核酸检测，检测阴性者，还分两种情况：牛羊肉综合交易大厅从业人员、访问人员、新发地其他区域的从业人员，继续居家观察7天，经核酸检测阴性后解除观察；新发地其他区域访问人员，隔离期满解除医学观察，此后7日内做好自身健康监测。

第三类是实行封控管理的小区。经营者乐园居民自最后一例确诊病例的环境消杀完成日算起，继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。

新发地市场周边其他11个小区内未出现病例的小区整体解封，所有解除观察人员须开展自身健康监测。若后续出现病例，按现行防控要求执行。对于11个小区内出现病例的小区，病例所在单元继续实行封闭管控，其他单元解封。有病例的单元自最后一例病例的环境消杀完成日算起，该单元内居民继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。

小区解封前须开展评估工作，主要评估人员管理是否严格到位，人员体温和症状有无异常等。评估者由社区管理干部、专业防控人员、物业管理人员等组成。

施国庆介绍，目前，根据报告病例数据分析，新发地市场牛羊肉综合交易大厅从业人员在病例中占33.8%，访问人员占20.5%；其他区域从业人员占12.5%，访问人员占7.7%。各类人群均有发病风险，以牛羊肉综合交易大厅从业人群风险最高。正在接受医学隔离集中观察的人员覆盖了绝大多数牛羊肉综合交易大厅从业人员，属于高风险人群。

为什么隔离期满14天不能立即解除隔离？施国庆指出，新冠病毒感染后，存在无症状感染或者症状不典型的情况，单从症状上难以识别。即使在已感染的情况下，采集单次呼吸道标本进行核酸检测也可能为阴性。因此，如果仅以医学观察14天内未发现异常以及核酸检测阴性作为解除医学观察的标准，集中隔离医学观察人员中有发现后续阳性病例的较大风险。

针对近日有确诊病例在居家隔离期间违规外出的现象，北京市提出要做好居家观察人员的服务，提供生活物品采购、代扔垃圾等保障，确保在观人员足不出户。对不遵守居家观察规定、违规外出的人员，一律转入集中观察，观察期重新计算，费用自理。

本报北京6月29日电

中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕 来源：中国青年报