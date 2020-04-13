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陆道培医院单年突破千例造血干细胞移植

2020年04月13日16:49 来源：人民网-人民健康网

近日，中华医学会血液学分会发文称，陆道培医疗集团在2019年度登记的造血干细胞移植总例数为1081例。

据悉，陆道培医疗集团是由院士陆道培创立的血液病专科医院，至今已经走过十八个年头。陆道培表示，血液太复杂了，一张常规的化验单，都能让人看得眼花缭乱。血液病就是在这个复杂的血液系统里出了问题，只有通过精确的检验，才能为血液病清晰的分类、定性，针对疾病的性质和程度，决定准确的治疗方案。而在治疗过程中，是否走偏，病情有没有恶化的趋势，也要靠检验科监测、把关。

陆道培称，人体的免疫系统具有“排斥异己”的本能，为的是保护自身不被外敌入侵所伤，这也成为造血干细胞移植以及其他器官移植，面临的最大问题。即使通过配型，找到合适的供者，在造血干细胞移植后，也要面临“移植物抗宿主病”的挑战，而这是决定移植是否成功最关键的一步。

陆道培讲到，血液病是所有疾病中，最容易因病致贫的疾病。我们要用患者有限的看病钱，挽回一个生命，这种带着“枷锁”的舞蹈，是陆道培医院建院至今没变过的姿态。

(责编：王国菁、崔元苑)


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