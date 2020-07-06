小暑重在防暑热，适度清凉巧避暑

今年的7月6日是小暑节气，暑就是热的意思，最明显的表现就是在小暑之前，起风时还有可能是凉风；在小暑节气之后，风中开始带着热浪了。在这样的气候条件下，人体因为炎热而出汗较多，消耗增加导致容易疲劳。北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼提醒您：小暑时节的养生除了要保证饮食营养之外，还要注意清凉避暑。

清暑祛热巧饮食

为了缓解外界天气的炎热，人体通过出汗的方式来散热，而汗出过多会导致人体阴液受损，所以在天气热、汗出较多的时候，可以多饮用一些粥汤类食物来补充水分，如果再加入一些益气降暑的食材，则可以起到养生保健的作用。常见的益气消暑食材有：荷叶、绿豆、薏苡仁、西瓜、苦瓜、冬瓜、丝瓜、白萝卜、苋菜等，根据自己的口味做成或甜或咸的消暑汤品或粥品，非常适合在小暑节气食用。另外多吃一些新鲜的蔬菜和水果也可起到清凉防暑的作用，但是注意不要食用过量，以免增加肠胃负担，如果进食不当，还会导致腹泻。

小暑时节，家庭自制清凉消暑饮推荐：

绿豆荷叶茶

用料及制法：绿豆100克，干荷叶10克（鲜荷叶50g），加入适量水煎煮后，可加少许白糖调味，放置常温后代茶饮即可。

绿豆清热解毒、消暑利水，可用于暑热烦渴的治疗，《遵生八笺》中曾记载单用绿豆熬汤来缓解暑热。而荷叶有清暑利湿的作用，同时荷叶性平，不至于因为过于寒凉而损伤脾胃，可以缓解绿豆过于寒凉的特性。

对于平素脾胃虚弱的人来说，可以单用荷叶来煎汤防暑降温即可。或者可以在此茶饮的基础上增加一些养护脾胃的大米，共同熬煮成粥，既养护脾胃，又清热防暑。

荷叶冬瓜汤

用料及制法：鲜荷叶一片，鲜冬瓜500g，食盐适量。将荷叶和冬瓜共同放入锅内，加水煲汤，用食盐调味后即可饮汤吃冬瓜。

冬瓜是夏秋季常见的蔬菜，具有利水消肿，清热消暑的作用。而荷叶清凉解暑、生津止渴，并能升发清阳，清利头目。两者合用可以起到清热消暑却不伤人体正气的作用，适合老年人和儿童食用。

需要提醒的是，天气炎热一定要切忌进食大量冷饮，因为太过寒凉的食物进入胃肠道后会导致胃黏膜血管收缩、影响消化液的分泌，从而影响食物的消化吸收。对于脾胃虚弱的人群来说，还会导致胃痛胃胀、腹痛腹泻等。

清热降温慎冲凉

冲凉洗澡在夏季是可以起到降温解暑、振奋精神的作用，但是没有冲冷水澡习惯的人群，千万不要因为感觉燥热而用凉水甚至是冰水冲凉。尤其是患有心脏病、高血压、胃炎、月经期和孕产期的妇女等人群，不推荐用冷水冲浴。而有冲冷水澡习惯的人群，也应当在冲凉时从温水逐渐过渡到凉水，并且冲凉时间一定要短。尤其要注意避免在酒后、空腹、饱食、剧烈运动后进行冷水冲浴，以免避暑不成，反而损害人体阳气。