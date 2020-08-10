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夏天开空调真的会得“空调病”？孩子防暑要注意这些

刘子若、范晨杰

2020年08月10日05:56 来源：人民网-科普中国

三伏天还没结束，暑热难消，但很多家长却不敢给孩子开空调，担心吹出“空调病”。“空调病”究竟是什么？以中医理论来说，“空调病”是体内有湿毒，外加寒冷刺激后致使机体发生改变，抗病能力下降，引发感冒、腹泻等。

如何预防孩子患上“空调病”？

孩子的排汗能力弱于成人，如果空调的温度设置过低，体内的湿毒则无法通过汗液排出，积累在体内就会诱发病症。因此，生活中开空调温度不能超过26℃，温度过低，孩子无法正常排汗，对身体没有益处。另外，空调吹风的方向也不能对着孩子。

家长在孩子熟睡时要查看孩子的睡眠状态，当室内温度不舒适时，有的孩子会踢开被子，这时家长也要注意，让孩子睡觉前穿上宽松的背心，包裹住肚子和后背以免受凉。

开空调的房间要适当通风，避免全天开着空调，开几个小时后要打开门窗，让空气流通，以防止孩子的呼吸道受到伤害。

夏天还有哪些适合孩子的防暑方法？

1、要经常带孩子去室外通风阴凉的地方活动，小婴儿可以在树荫下晒太阳。但户外活动要预防中暑，阳光燥热的天气下，在户外待的时间不可过长。

2、准备解暑饮品，如绿豆百合汤、西瓜汁，但最好放置在室温下，因为从冰箱中拿出来的饮品很容易损伤脾胃。

3、暑热天可常备一些中成药，如十滴水，在洗澡时使用可以预防痱子；藿香正气水则对暑期感冒的治疗很有效果。

孩子万一受凉，肚子疼怎么办？

夏季吹空调导致的腹痛是由于腹部受到寒邪，使得肠道引发痉挛，是孩子吹空调后常见的症状。一旦发生腹痛，首先要摸一摸孩子的肚子是软还是硬，如果只有腹痛发作时肚子紧绷，往往是肠道痉挛，热敷就可以缓解疼痛，沿肚脐顺时针按摩3~5分钟也可以改善症状。

如果是刺激性的疼痛，按压时感到腹部成“板状”或摸某一部位时特别疼，家长需要特别注意并及时到医院就医。如果腹痛伴有呕吐症状也不可掉以轻心，需要及时就医处理。

受访专家：北京中医药大学东方医院儿科创科主任王素梅

(责编：许晓华、李轶群)


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