在高温天气下，不少人的身体出现感冒、发烧、肠胃不适等异样，海南省中医院主任医师符光雄提醒，夏季防暑降温可从衣、食、住、行四个方面出发。

衣

12时到14时是每天最热阶段，建议市民在涂抹防晒霜的同时，可穿上防晒衣、遮阳帽、遮阳口罩等“外部防晒装备”。夏天外出时最好穿棉麻类透气浅色长袖衣服，少穿化纤类服装，以免大量出汗时不能及时散热。

食

夏天要注意多补充水分，每天饮用1.5升以上水，莫等口渴再喝，口渴后不宜狂饮，少喝果汁、汽水等饮料，避免肠胃不适；最好能适量补充盐分，防止因体液和体钠丢失过多引起的中暑。此外，不宜过量饮酒，助热生湿，引发身体不适。

饮食方面，海南人通常饮食较为清淡，但夏天人体活动时间长，出汗多，消耗大，应适当多吃鸡、鸭、瘦肉、鱼类、蛋类等营养食品，以满足人体代谢需要，还要多吃苦瓜、冬瓜、黄瓜等清热消暑的时令瓜果蔬菜。“冬吃萝卜夏吃姜”，中医认为姜可升阳，生姜的某种成分能杀菌；刺激性的气味又能促进食欲，的确是夏日首选。食欲不振时，建议加淮山、生姜、核桃等食物煮成粥，伴着小菜吃下，入口顺滑，能够及时补充能量。但是糖尿病、心脑血管疾病患者还需咨询医生如何选用合适的方式摆脱食欲不振。

住

夏季最忌受热后“快速冷却”，这会使人体寒气聚集，不易散发。夏天，人体出汗多，许多人一回家就喜欢打开空调、电扇或立刻冲洗冷水澡，其实这样会使全身毛孔快速闭合，体内热量反而难以散发，还会因脑部血管迅速收缩而引起大脑供血不足，使人头晕目眩。如果要开空调，室内外温差不要超过5℃，空调室内温度不宜调至24℃以下，适当开窗通风，保持空气流通。

行

夏天可选择游泳、早晚慢跑等体育活动，记得备好防晒用具，最好避开高温时间段外出。如果此时必须外出，一定要做好防护。此外，出门最好随身携带防暑降温药，如十滴水、仁丹、风油精等，以作应急之用。

夏季正是中医认为养阳的最佳时节。夏天养阳以迟睡早起为佳，“晚睡”并不是提倡大家在夏季熬夜，而是建议顺应夏季的昼夜变化特点按时作息。一般来说，晚上11时以前入睡即可。午睡时间不宜过长，同时，生活起居要规律，不要熬夜，保证充足睡眠，是预防中暑的有效措施。睡眠时，注意不要躺在空调的出风口和电扇旁。