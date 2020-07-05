在4日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，北京已连续六天新增本地确诊病例数保持在个位数，保持低位，治愈出院患者不断增加。首都疫情防控形势持续趋稳向好，态势完全可控。实践生动证明，防控措施精准有效，广大市民不愧为首都市民。同时，必须要严之又严加强防控，着力排查隐瞒新发地活动史、隐瞒密切接触史、不遵守医学观察规定的人员，堵塞防控漏洞。

徐和建表示，打赢新发地批发市场聚集性疫情阻击战、消灭战是一场大考，更是一场硬仗。本市果断调升应急响应级别为二级，在最短的时间内以最快的速度迅速实现了抗疫的全城动员、全民动员。果断封闭新发地批发市场及周边社区、玉泉东市场及周边社区、天陶红莲菜市场及周边社区，及时高效精准锁定疫情重点地区、重点场所、重点人群并严格执行防控。积极追踪重点人群关联人员及密切接触者，果断采取集中观察、居家观察等防控隔离措施。千万级的核酸检测应检尽检、愿检尽检，卓有成效筛查新冠肺炎患者，以最快速度精准切断新冠肺炎病毒传播。广大市民自觉自愿戴口罩，勤洗手，常通风，不聚会、不聚集、不聚餐，保持社交距离，做好个人防护，筑牢了阻断新冠肺炎病毒传播的防火墙。23天艰苦卓绝、卓有成效的奋战，成功地把新发地批发市场聚集性疫情新增本地确诊病例控制在个位数，实现了首都疫情的可防可控可预期。实践生动证明，采取的防控措施精准有效，广大市民不愧为首都市民。

首都疫情防控形势趋稳向好令人高兴，但还未到欢庆胜利的时候，仍不能掉以轻心，必须严之又严加强防控，特别是要加强重点人员的管理。要着力排查隐瞒新发地活动史、隐瞒密切接触史、不遵守医学观察规定的人员，堵塞防控漏洞。集中或居家医学观察人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止聚集性活动，出现任何不适都要及时报告，规范就医。广大市民要坚持做好个人防护，服从社区防控管理规定，如有症状早报告、早就医。任何人在接受流行病学调查时，必须如实报告，依法履行公民防疫责任，隐瞒关键信息并导致传染病传播等后果要承担法律责任。（ 孙乐琪 贾晓宏）