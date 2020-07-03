全面检查居家和集中医学观察人员

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，截至7月1日，北京已连续四天新增本地确诊病例数在个位数，保持在低位数，治愈出院人数在增加，首都疫情防控仍处于最紧要最吃劲关头，仍要慎终如始地绷紧疫情防控这根弦，要继续推进新发地批发市场消杀和清运工作，对居家和集中医学观察人员进行全面检查，严密医学观察必要程序。

徐和建表示，要做好公共场所消杀工作，切实阻断病毒传播渠道。继续推进新发地批发市场消杀和清运工作，积极稳妥开展善后处置。要做好集中医学观察点、餐饮区域、公共卫生间等场所的消杀和保洁工作。要对居家和集中医学观察的人员进行全面检查，严密医学观察必要程序，加强规范管理，严防交叉感染。集中医学观察点要清晰应急处置流程，规范体温检测工作。优先安排新发地批发市场相关人员集中医学观察期满后二次核酸检测，确保万无一失。

每个公民都有防疫责任，这是严格落实“四方责任”中最重要的一方责任。徐和建提醒市民，要严格履行防疫责任，积极配合社区工作，守规矩、讲责任，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不聚餐，做好个人自身防护，如有症状要早报告、早就医。集中和居家医学观察人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止参加聚集性活动，每日监测报告体温，出现任何身体不适要及时报告、规范就医，配合做好检验检测和环境消毒。（记者 李祺瑶 贾晓宏 牛伟坤）