奶量不够怎么办？了解下乳房这个神奇的乳汁工厂

35岁的小王晚婚晚育，顺产添了个小千金，从宝宝出生时小王就纯母乳喂养小宝贝，也没乳房胀痛的问题，可三周大的宝宝突然就开始频繁要吃奶，因母乳不够，便开始每天添加一顿奶粉。孩子渐渐地也不太愿意在妈妈乳房上吃，小王便使用吸奶器吸出来给宝宝吃。刚使用吸奶器时，大约3小时左右乳房就会胀得厉害，不吸不行，现在慢慢地不太胀了，有时候四五个小时都没啥感觉，导致她一忙起来会忘记吸奶。最近吸出来的奶越来越少，配方奶也只好添加得越来越多了。小王有点慌，于是赶紧来到母乳喂养咨询门诊，看看有什么办法让奶量变多些。

咨询师让小王先不要着急，一起来找找原因。咨询师画了张图，给小王讲了乳房是如何对乳汁产量进行调节的。

1.生产线的铺设

为了生产乳汁，满足“消费者”需求，乳房很早就开始做准备了。乳房的第一次发育是在青春期，第二次发育则是在孕早期就开始了，很多妈妈觉得乳房胀胀的还以为月经要来了，其实是受荷尔蒙的影响乳房默默地开始筹备泌乳生产线了，乳腺和输乳管逐渐发育。

2.工厂的试运行和试用装

分娩后乳房会进入试运行阶段分泌少量的初乳，甚至有些孕妈妈在孕晚期就已经看到初乳分泌了。宝宝刚出生前吞咽了大量羊水，把小肚子吃得饱饱的。初乳量比较少正好适合初生的宝宝，吃了之后不会让宝宝的小肚子胀得难受，而且含有高乳糖和大量免疫蛋白，帮助宝宝提高免疫力，提供大脑发育的能量，口感也相当不错，是受宝宝欢迎的“试用装”。

3.接订单和大量供货

小婴儿在乳房上的吸吮，与妈妈的肌肤接触行为，就像在下订单，越是频繁则大脑收到供货（乳汁）的需求就越多。通过调节荷尔蒙的上升，乳房的血流增加，乳腺充血发育成熟，提升产奶的能力，此时妈妈会感受到两个乳房都胀胀的。如果此时宝宝加强吸吮，渐渐地乳房的产奶量和宝宝的胃口会达到供需平衡，宝宝吸得多，乳房就产得多，宝宝吸得少，乳房的产量就会下调，一天左右，乳房生理性的乳涨就会缓解。

4.供需平衡

过了生理性乳涨，如果没有其他行为干预，慢慢地乳房和宝宝之间就会达到供需平衡，并且为了确保“市场”供应，乳房生产乳汁会比宝宝需要的多一点点，以备不时之需。不要小看这一点点多产的奶，乳房会根据它来调节奶量。如果宝宝突然胃口增大，每一次都把乳房吸得空空的一点都不剩，3到5天后乳房的产量就会增很多。但是如果因为宝宝添加配方奶，或是妈妈外出，导致乳房胀胀的，残留在乳房中的乳汁会告诉乳房产量过多了，那么3到5天后乳房的产量就会下降。

听完咨询师的话，小王明白了，原来乳汁的多少是根据乳房使用情况来调节的。要使奶量增加就要增加乳汁排空的频率，至少每天需要排空8~12次，她使用吸奶器后，由于缺少小婴儿的督促，每天只有4~5次，所以奶量就渐渐下降了。母乳喂养咨询师又教会了小王如何判断婴儿是否摄入充足，她发现原来3周的时候她的奶量也是充足的，因为宝宝每天大小便的量都非常多。

小王回家后根据咨询师的建议增加了肌肤接触，每天乳房排空的次数维持在10次左右。渐渐地奶量上来了，追奶获得了成功，奶粉也就不再添加，在咨询师的帮助下孩子也回到了乳房上（亲喂）。现在宝宝1岁多了，她仍然有乳汁供应孩子每天需要的乳品部分。

本文由中国福利会国际和平妇幼保健院护理部主管护师、护士长杨晓敏进行科学性把关。