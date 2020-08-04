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北京营造母乳喂养支持环境

2020年08月04日09:54 来源：健康报

2019年，北京市已有爱婴医院114家，其中儿童专科医院爱婴医院3家；爱婴社区316家，爱婴社区覆盖率达95%以上；6个月内婴儿母乳喂养率超过92%，纯母乳喂养率为72.9%。在第29个世界母乳喂养周（8月1日～7日）来临之际，北京市卫生健康委公布上述数据，并提出将进一步健全爱婴服务网络，推进爱婴医院和爱婴社区建设，提供母乳喂养技术支持，着力营造母乳喂养支持环境。

据介绍，北京市以支持促进母乳喂养条件氛围、强化医疗机构产儿科服务和提升母乳喂养知信行为重点，在全国率先启动爱婴医院复核工作，建立三年一周期的爱婴医院管理长效机制。同时，启动爱婴社区建设，结合新生儿访视开展母乳喂养家庭指导，依托基层医疗卫生机构建立哺乳室，配备相应人员设备等，提供社区母乳喂养支持环境，形成爱婴服务“在医院、下社区、进家庭”的连续管理和综合促进模式。2020年，北京市已安排开展新一轮爱婴医院复核，并积极推进全市爱婴社区全覆盖，进一步倡导母乳喂养关爱。

此外，北京市在爱婴医院复核基础上，每年还开展爱婴服务质量暗访、医疗机构爱婴服务全覆盖培训，探索“互联网+母乳喂养咨询”服务新模式，积极推进公共场所和企事业单位母婴设施建设。该市交通枢纽、商业中心、旅游景区等公共场所和企事业单位已配置母婴室2200余家。（记者崔芳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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