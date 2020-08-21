剖宫产后，母乳喂养怎么办？

剖宫产后不利于哺乳？剖宫产妈妈很难奶水丰盈？广州市红会医院产科护士长周泳宜表示，这些烦恼其实是妈妈们对母乳喂养的典型误区。一位二胎妈妈在周护士长的指导下，手术后半小时开始给二宝喂奶，坚持每天按摩乳房，几天后奶水就充盈了起来，成功从“干涸的河床”变成幸福的“奶牛”。还有哪些剖宫产母乳喂养的常见误区？让产科护长为你逐一分析！

误区一：剖宫产妈妈不适合立即喂奶？

有人担心母乳里有残留麻药，其实过虑了。周泳宜表示，开奶的最佳时间就是宝宝出生1小时之内，不论是顺产还是剖宫产，都应尽早让宝宝吮吸乳头，刺激乳汁分泌。

剖宫产妈妈不用担心麻药和消炎药会影响母乳。其一，药性不会影响到胸部，等到妈妈清醒后，麻药已经代谢完了。其二，医生考虑到妈妈生产后需要哺乳，通常会选择对母乳没什么影响的药品。

另外有科学依据指出，出生后婴儿立即吮吸母亲的乳房，会刺激下丘脑释放缩宫素，促进子宫收缩，有利于子宫复旧，减少产后出血。

误区二：剖宫产妈妈觉得没奶就不让宝宝吮吸？

情绪才是影响开奶的最大绊脚石。剖宫产妈妈体内的催乳素一时达不到迅速催乳的程度，但这并不代表妈妈的乳房不产乳。

周护长表示，刚出生的宝宝胃容量也就玻璃弹子一般大小，即5ml左右，一次吮吸并不需要多少母乳，三天后宝宝的胃才增容到初生蛋一般。经过婴儿吮吸的刺激，妈妈的大脑会分泌催乳素，伴随着吮吸的频率和强度，妈妈会源源不断产出更多乳汁。如果哺乳次数少，或者妈妈感到疲惫、紧张、疼痛、焦虑，神经反射则会抑制催乳素分泌，产奶量就会下降，甚至消失。

所以，剖宫产妈妈不用着急催奶，每天保证让宝宝吸吮乳头8次以上即可。

误区三：奶水清淡就是没营养？

清淡的奶水最为珍贵，又叫初乳（产后5天内分泌的乳汁），是一种富含免疫球蛋白（SIgA）和各种维生素矿物质的低脂奶。

但喝到吐奶绝不是正确的判断方式。母乳能否让宝宝获得满足？按需哺乳是前提。每次哺乳完后，宝宝能够间隔1小时以上再表现出需要的情绪（哭）或动作（觅乳），就可以证明奶水足够满足宝宝一次所需，宝宝的大小便、体重变化也能证明母乳是否保证了宝宝所需。

误区四： 哺乳期间妈妈要多吃多喝？

很多妈妈都经历过为了增加奶水营养，被迫进食各种汤水、食物的煎熬。周泳宜表示，其实绝大多数妈妈在孕期摄入的营养已足够丰富，不管是顺产还是剖宫产，分娩后一周内，饮食都应以清淡易消化、不油腻、不刺激为主，比如小米粥、馄饨等，暂不宜吃一些高蛋白高脂肪的食物，防止黏稠乳汁淤堵乳腺管，造成乳腺炎等。事实上，母亲轻松稳定的情绪和宝宝的有效吸吮才是最好的催乳师。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 卢从斌 郭姣璐）