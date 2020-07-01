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食品行业频频出现确诊病例，新冠病毒会影响食品安全吗？

刘子若

2020年07月01日06:55 来源：人民网-科普中国

　　从“三文鱼案板上发现新冠病毒”、“豆制品销售区域样品阳性”再到“百事工作人员确诊”，仿佛什么食物都会被拉进黑名单，成为新冠病毒的传染中介。每当新冠病毒与食品联系在一起时，总会变得人心惶惶。有关食品安全与病毒，急需专业解答。

　　食品是如何沾染病毒的？

　　一直以来，微生物都是食品安全中一类主要的污染因子，主要存在三种情况：①存在致病菌，如大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌等；②存在病毒，如禽流感病毒、猪瘟病毒、甲乙型肝炎病毒等，以及新型冠状病毒；③存在可以产生真菌毒素的真菌类微生物，如曲霉菌。

　　这些微生物一部分是在食品生产过程中产生的；一部分是在农作物生长和农产品贮藏过程中产生的，如黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素等；还有一部分是在食品加工过程、运输贮存过程中由于环境和个人不卫生产生的，如大肠杆菌、沙门氏菌等；另外，在食品的加工过程中，也有因操作人员自身疾病导致的病毒污染食品事件，如甲乙型肝炎病毒、新型冠状病毒，这些污染都会造成食品的不安全。

　　病毒真的会在一切表面存在和传播吗？

　　病毒的生存需要合适的环境条件，一些病毒对环境的耐受比较高，生存能力比较强，如肝炎病毒。而另一些病毒对环境的耐受能力比较低，生存能力比较差，如新冠病毒。但是，一些食品是适合病毒生存的，如水产品、畜产品和一些水分多的食品。在食用这类食品时，如果不注意个人卫生、厨房卫生、生食或冲洗不充分都会有感染的风险。

　　同时，需要注意的是带包装的食品感染病毒的风险也是存在的，一是食品加工时可能被感染，这就需要对食品加工企业加强监管，做好食品原料、加工环境的食品安全，消费者也要将这类食品加热后再食用；二是包装材料在运输过程中被污染，这就需要经常对运输工具进行消毒，对运输人员进行每日体温检测和定期核酸检测，消费者也要及时处理外包装，并对食品加热后食用。

　　食品出现安全问题，应该怎么处理？

　　发现食品生产存在安全问题的，不仅要将该阶段生产的食品做封存处理，还要将已经进入市场的食品做下架和召回处理。对于已经销售的受到污染的食品，消费者应该不再食用。

　　另外，新型冠状病毒主要通过空气传播，食品也是病毒传播的良好载体。因此，日常生活中，我们在接触食品时应该注意个人卫生，要勤洗手，对于鲜食的水果要用可以洗水果的洗洁精清洗干净，尽量少食或不食未经加热处理的凉拌类蔬菜，食品要充分加热后食用，菜板和刀具要清洗干净，并保持干燥，防止新冠病毒通过食物传播。

(责编：许晓华、李轶群)


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