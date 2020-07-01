陈浩答疑：近视能够治愈吗？角膜塑形镜到底可靠吗？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

温州医科大学眼科学教授、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员陈浩在“科学用眼，走出近视防治误区”节目中，对护眼习惯的培养做了详细讲解。

问：近视是先天的还是后天的？

陈浩：近视的成因还有两类因素，先天遗传和后天环境因素。比如父母近视，小朋友会更容易近视。但是，真正的遗传因素的特征我们还没有把谜底揭开。现在比较搞清楚的就是环境因素。比如说光照、近距离的工作等等，尤其是近距离工作，时间越长、距离越短的话，就会更容易发生近视。

其实更加重要的还是后天性的。这些年来，因为科技的发展，媒体方式的变化，课业负担越来越重了，小朋友们看书、写作业的时间越来越多了，使用电子产品，增加了近距离学习的时间，让我们户外活动的时间越来越少了。实际上有效的户外活动还是一个非常重要的保护眼睛的手段。所以，这些都是导致越来越多小朋友变成近视的重要的因素。

问：近视能够治愈吗？

陈浩：非常遗憾，现在虽然有很多办法干预近视，但只能做矫正和防控，目前尚无法“治愈”。

什么叫矫正？就是通过戴框架眼镜或者戴隐形眼镜，或者近视稳定了且成年之后做屈光手术，用这些方法来提高裸眼视力，这个叫矫正。一定要到专业的机构进行全面的规范检查，接受正规的矫正处方，不管是戴眼镜、隐形眼镜、屈光手术，都是个性化的。

什么是防控？也就是让近视的进展延缓下来，主要是针对还处于近视进展期的儿童青少年而言的。防控与矫正又是密切相关的，矫正是近视控制的良好基础。比如说角膜塑形镜，对适合这个方法的儿童，对他们的近视进展有比较好的控制作用。还有一些特殊设计的眼镜、隐形眼镜，比如周边离焦、渐变多焦点眼镜，对于特定人群也有一定的作用。药物的研究也有一些突破，比如低浓度的阿托品，研究数据证明可以延缓儿童近视的进展。还有很多延缓近视进展的机制还在进一步研究当中。

问：角膜塑形镜到底可靠吗？

陈浩：角膜塑形镜曾经有过一段乱象，但近几年又重新发展起来了。现在新的发展，取决于，一个是它的材料、设计越来越好。第二，经受过训练的医生也越来越多了，技术也越来越成熟了。目前，国内外很多研究证明，角膜塑形镜对儿童的近视进展有一定的控制作用。

它是对角膜表面会有一定的塑形作用，也就是能够按照我们的设计来改变它的形状。所以，晚上睡觉时佩戴，白天起来可以把隐形眼镜摘掉，孩子的裸眼视力就能提升。长期佩戴下来，和只是戴普通的眼镜的小朋友比，这一类的小朋友的近视进展会慢一些，说明了它有控制近视进展的作用。

但是需要注意这几点：第一，一定要把握好适应症。所有的医学方法都是有相对应的适应症和禁忌症的。一定要到有资质的地方，找有经验的医生，他会判断这个小朋友是否适合佩戴这种特殊设计的接触镜。第二，要特别注意密切的随访，因为它是一种特殊的直接接触角膜表面的佩戴，所以风险也会增加，对眼睛护理的要求也会增加，所以一定要坚持随访。

总的来说，角膜塑形镜是安全、有效的，但也不是万能的。它只是一种技术，一定要根据每个人自身的特点来选择。

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