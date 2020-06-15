张立华答疑：导致近视的因素有哪些？怎样给孩子配一副合适的眼睛？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

山西省眼科医院副主任医师、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员张立华在“孩子近视后，家长该怎么办？”节目中，对如何科学的对孩子视力进行矫正方面问题进行了详细讲解。

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问：导致近视的因素有哪些？

张立华：在青少年视力报告调查当中也显示，城市学生的近视率也远远高于农村的学生，后天的环境是近视发生的主导因素。但是随着越来越多的研究，近视和后天的环境因素、行为模式等等有直接关系。

问：家长应该通过哪些方法来科学的去干预近视的进展？

张立华：儿童近视的矫正方法可以分框架眼镜和隐性眼镜两大类。框架眼镜，包括通常说的单光眼镜、渐进多焦眼镜和周边离焦眼镜。隐形眼镜包括硬性的高透氧的RGP、夜戴型的角膜塑形镜以及多焦软镜等。在矫正方式里面，框架眼镜因为它佩戴比较方便，验配相对简单，且日常护理不像隐形眼镜那么复杂，相对来说矫正成本比较低。对低龄儿童来说，框架眼镜安全性更高一些，所以目前框架眼镜仍然是儿童近视矫正一个非常重要的方法。对于近视的孩子来说，由于它的焦点是在视网膜前，所以视网膜上形成的是模糊影像，会进一步刺激眼轴延长和近视度数的增加，如果不戴任何眼镜的话，近视度数相对来说会增加很快。戴上矫正近视框架眼镜之后，视网膜上就会形成一个清晰的影像，可以在一定程度上延缓眼轴的增长和近视度数的增加。儿童近视之后，要在医生的指导下正确的佩戴框架眼镜。

问：怎样配一幅合适的框架眼镜呢？

张立华：一副合适的框架眼镜对孩子来说，就是矫正近视的一剂良药。眼睛的验光度数和配镜的参数都需要准确。对于低龄的儿童来说，由于孩子的调节率比较活跃，需要用到散瞳验光，家长不要惧怕散瞳验光，不要认为涉及到散瞳验光是一件可怕的事情。散瞳验光主要的目的是排除孩子假性近视或者调节痉挛的部分，得到一个准确的孩子屈光度，是非常必要的一个方法。经过主客观验光和眼位、视功能的检查，包括眼部健康状况的检查之后，指定的这个处方才是合适这个孩子的正确矫正处方。与此同时，框架眼镜在加工的时候散光的轴位，包括光学中心的距离需要和孩子实际的瞳距是完全一致。在选框的时候要根据孩子的正确屈光度和自己的瞳孔中心的一个间距选择，不要只为了美观。只有这副框架眼镜给这个孩子是非常合适的，才能在一定程度上起到控制近视的作用。

问：怎么样知道孩子到底是眼镜合适不合适呢？

张立华：可以通过平常的一些行为来观察孩子的眼镜合不合适。如果孩子戴上眼镜之后，看东西已经出现眯眼或者歪头的习惯，或者离得特别近看的情况，可能说明孩子的矫正视力是不够的，建议家长带孩子来医院做一个进一步的随访和观察。通常情况下，在第一次就诊的时候，医生也会告诉这个家长，下一次复查的时间，我们家长一定要严格遵守医嘱来进行复查和随访。

问：戴眼镜会导致眼睛变形吗？

张立华：认为戴眼镜会导致眼睛变形，这个说法其实也是不对的。其实孩子到底眼睛有没有变凸，最终和他的眼轴有没有变长是相关的，和戴眼镜是没有关系的。对于近视的孩子来说，所戴的都是凹透镜，尤其高度近视的孩子，度数相对越高，透过镜片看孩子眼睛的时候，缩小的状态就会越明显，当孩子一旦把眼镜拿掉的时候，会觉得孩子的眼球变凸变大了，是由于光学成像的原因，并不是由于戴眼镜造成孩子眼睛的变形。家长一定要正确认识这一点，进行正确眼镜的佩戴。