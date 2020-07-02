杨莉华答疑：33%家长认为孩子疫情期间视力下降 如何延缓近视？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

武汉市青少年视力低下防制（预防控制）中心主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长杨莉华在“复学复课后 家校如何培养孩子健康用眼习惯”节目中，对近视防控相关问题进行了讲解。

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问：疫情期间，孩子们的视力受影响了吗？

杨莉华：近期，武汉市为了解疫情期间学生视力健康的状况、变化以及各类影响的因素，组织了一次流行性病学的调查。结果显示：近3个月，由于过多接触电子产品，又无法进行户外活动，有33%的家长认为孩子的视力下降了。

通过这个调查，我们应该了解到，不正确的用眼行为习惯、电子产品以及缺乏户外的阳光活动，其实是影响我们视力健康的最大“杀手”。

问：什么样的学习环境更加护眼？

杨莉华：采光方面，书桌应该放在室内采光最好的位置，白天学习应该充分利用自然光线进行照明，但要注意避免光线直射在桌面上。晚上学习时，除开启台灯以外，还应适当加一些背景辅助光源，以减少室内明暗差，使桌面局部光线与周围环境保持和谐。台灯最好用有灯罩无频闪的护眼灯，放在写字手的对面，照度要达到300勒克斯。另外室内要通风换气，特别是现在疫情期间，更要注意这一点。桌椅板凳要配置合适，这样才能让孩子保持一个正确的读写姿势。

问：哪些好习惯能够帮助预防近视？

杨莉华：一是要养成正确的阅读、书写习惯。二是要严格控制电子视频和近距离用眼时间。每次电子视屏时间20分钟，要远眺20英尺（6米外）的绿色植物至少20秒钟以上。连续近距离用眼时间不要超过40分钟，课间一定要休息10分钟；三是要坚持每天上下午认真做好眼保健操，但一定要注意手部的卫生、找准穴位、按揉适度，这样可以促进眼周血液循环，减轻视力疲劳。另外要保持睡眠充足，小学生要在10个小时，初中生要9个小时。从阳光运动上来说，四是从3岁开始最好让孩子保证有2个小时以上的室外阳光运动，疫情期间更应让孩子们走到窗户前增加和阳光接触的时间。五是从营养上，要不挑食、不偏食，少吃一些甜食和油炸食品，多吃一些含维生素A的食品，如胡萝卜、菠菜、动物肝脏之类的。

问：怎样延缓近视加重呢？

杨莉华：随着年纪的增长，有近视的孩子，其屈光度也会随着生长发育每年有一定的增长，仅仅配个眼镜就不管了是不行的，必须实施科学地综合干预与不良行为习惯的管控，才能达视力矫正和延缓其发展速度。平时一定要注意保持健康的用眼行为和习惯，控制电子视频和持续近距离用眼时间，加强日常眼肌锻炼和阳光运动。注意养成用眼劳逸结合的视觉行为好习惯，既要把学习做好，也要把眼睛护好。

眼睛是我们的心灵之窗，要像保护生命一样保护我们的眼睛。