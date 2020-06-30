肺癌真的治不好吗？请记住这六个字

一说到癌症，很多人就会认为这是一种不治之症，尤其是被称之为“癌症第一杀手”的肺癌。

根据世界卫生组织公布的相关资料显示，目前肺癌年发病人数高达160万，肺癌已经成为中国乃至世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。但是，肺癌真的那么可怕？是不治之症吗？

不是！

1.肺癌究竟是怎么导致的？

知己知彼方能百战不殆，我们先来了解一下肺癌的诱因。

癌症其实是一类可以预防的疾病。它的诱因包括内因和外因两个方面，内因主要是指遗传、免疫和内分泌等等。

而外因就是生活习惯和环境。有的人喜欢没事儿点一支烟，看起来是一个很酷的动作，却为肺癌的发生埋下了隐患。结合数据来看，吸烟人群肺癌发生率远高于不吸烟人群。

在生活环境上，大气污染、居住在化工厂附近、经常出放射性的场所（例如矿山）等都有可能会促进肺癌细胞的产生。所以我们在出入这样的场所时，一定要注意做好个人防护。

2.该怎么预防肺癌？

请谨记“早发现早治疗”。

怎么“早发现”？最好的办法就是定期体检，尤其是针对高危人群。肺癌高危人群是指60周岁以上的老年人、吸烟的人群以及直系亲属中有患肺癌或其他癌症的人群。

目前最高性价比的体检方式就是“低剂量螺旋CT”，相比于普通CT的准确率高，而且辐射量仅仅是普通CT的六分之一。

当体检出现某些肿瘤标记物、抗体检查数据偏高时也不用担心，体检中这些指标偏高只能作为参考指标，临床医生会根据长期的指标变化以及偏离程度进行综合判断。

怎么“早治疗“呢？当您体检发现异常时第一时间就诊，马上就去相关科室治疗。

及时治疗治愈率很高，在医学上对癌症分为四期：

一期、二期：就是我们所谓的早期。对于这种患者直接进行手术就可以治愈。

三期：也被称之为局部晚期。对于这种患者往往采用手术为主的综合治疗，辅以化疗、放疗、靶向治疗以及免疫治疗，也是有很大几率治愈的。

四期：就是所谓的晚期。肺癌晚期患者也是有治愈机会的。临床会采用以免疫为主的综合治疗，依旧可以获得长期的生存机会。

总而言之，就是发现状况就要第一时间就去看医生。

3.现在治疗肺癌的方法有哪些？

目前临床用于肺癌治疗分为四种治疗方式：

第一种是传统治疗方式，包括手术、化疗和放疗。第二种是靶向治疗。靶向治疗就是对体内发生基因突变的位置进行控制。第三种是免疫治疗。免疫治疗就是提高身体内免疫细胞的识别能力，对癌细胞的消灭能力的提升。另外还有就是中医中药治疗，可以提高自身抵抗力。

目前的手术治疗只是针对非小细胞的肺癌，在一期、二期都可以直接进行微创切除，同时相比原始的手术来讲，微创手术的创口更小，切除也更彻底。局部相对晚期的患者可以采用扩大切除的方式，对涉及到的器官进行人工重建。

4.手术之后该怎么做？

做完手术就是治好病了？其实不是，患者手术之后还需要定期进行复查，并配合进行体力、心理以及器官功能上的康复治疗。

面对癌症时我们不要怕，要更加直观得去面对。保持健康的生活习惯，做好个人健康预防，定期做好体检，早发现早治疗。

受访专家：天津胸科医院副院长孙大强