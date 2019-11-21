根管治疗微创更好吗
福建读者秦女士问：我孩子今年5岁，之前因为一吃冷东西就说牙疼，看医生发现烂牙还牙髓炎了，要做根管治疗，是不是选择微创的方式会更好？
中山大学附属第三医院口腔科副主任医师王萍解答：烂牙如果不及时治疗，细菌将会导致牙髓组织变性，引发牙髓炎。牙髓一旦发炎是不能自行好转的，必须摘除牙髓才能缓解症状，并且需要控制牙髓腔内的感染，用生物相容性材料充填密封根管，杜绝再感染，这就是临床上应用最广的根管治疗术。
近年来随着牙科理论的发展和材料的不断更新，微创理念指导下减少牙体组织损伤的诊疗方案受到越来越多的关注。微创治疗对乳牙非常重要。儿童作为一个特殊群体，其心理不同于成人，一方面治疗过程中器械产生的噪声或振动会使患儿产生恐惧心理；另一方面传统根管治疗去除过多的牙体组织，不利于患牙的保存。所以在儿童牙病治疗的过程中,微创技术必不可少。例如目前临床常用的化学-机械法去腐技术，即采用化学的方法溶解龋坏的牙体组织，然后以轻柔的刮除动作去除软化的龋坏物质，能够最大限度地保存健康牙体组织，最大程度地保护儿童身心健康。▲
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