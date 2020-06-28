2019年全国妇幼健康信息工作会在江西南昌召开

2019年11月14日，全国妇幼健康信息工作会在江西南昌召开。国家卫生健康委妇幼司司长秦耕同志出席会议并讲话。

秦耕充分肯定了妇幼健康信息工作取得的进展与成效，，指出了目前面临的问题和挑战。他强调，要增强做好妇幼健康信息工作的责任感和使命感，将推进信息化建设、抓好妇幼健康信息报送作为妇幼健康工作的重要内容，常抓不懈。他要求，要重点从加快推进妇幼健康信息化建设、做好信息工作顶层设计切实为基层减负、借助信息化手段加强全行业监管、通过“互联网+妇幼健康”增强群众获得感、提升信息工作水平确保安全底线5个方面开展工作，不断推动新时代妇幼健康信息工作迈上新台阶。

江苏省、福建省、广东省卫生健康委，江西省赣州市卫生健康委，上海市儿童医院、济南市妇幼保健院进行了交流发言。各省（区、市）卫生健康委妇幼处处长，省级妇幼保健机构分管院长、信息部门负责同志及专家共100余人参加了会议。

开幕式

秦耕同志讲话

会议现场