热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2019年全国妇幼健康信息工作会在江西南昌召开

2020年06月28日15:06 来源：卫健委网站

2019年11月14日，全国妇幼健康信息工作会在江西南昌召开。国家卫生健康委妇幼司司长秦耕同志出席会议并讲话。

秦耕充分肯定了妇幼健康信息工作取得的进展与成效，，指出了目前面临的问题和挑战。他强调，要增强做好妇幼健康信息工作的责任感和使命感，将推进信息化建设、抓好妇幼健康信息报送作为妇幼健康工作的重要内容，常抓不懈。他要求，要重点从加快推进妇幼健康信息化建设、做好信息工作顶层设计切实为基层减负、借助信息化手段加强全行业监管、通过“互联网+妇幼健康”增强群众获得感、提升信息工作水平确保安全底线5个方面开展工作，不断推动新时代妇幼健康信息工作迈上新台阶。

江苏省、福建省、广东省卫生健康委，江西省赣州市卫生健康委，上海市儿童医院、济南市妇幼保健院进行了交流发言。各省（区、市）卫生健康委妇幼处处长，省级妇幼保健机构分管院长、信息部门负责同志及专家共100余人参加了会议。

开幕式

秦耕同志讲话

会议现场

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn