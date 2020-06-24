胸痛不一定是冠心病 发现症状及时就医

“判断患者是否患有冠心病，需根据不同的情况进行不同的检查，患者不可在家自行判断，以免耽误病情。”近日，天津医科大学总医院心内科副主任医师边波在做客新华网“健康大讲堂”时表示，胸痛不一定是冠心病，出现症状时应及时就医。

天津医科大学总医院心内科副主任医师边波做客健康大讲堂

如何鉴别自己患有冠心病？边波表示，冠心病最典型的症状是心绞痛，往往会有胸痛的症状，其胸痛主要和患者的活动度有密切关系，如患者在安静的状态下是没有疼痛感的，而在快速走路、奔跑等情况下会出现疼痛的症状，是比较典型的冠心病症状。相反，如果患者在安静的状态下因心情不好胸口难受，在活动后反而不难受了，这是很不典型的冠心病症状。

“从性质来讲冠心病的胸痛往往是钝痛，患者描述不清楚的胸痛，如有的患者说胸口压得慌，有的患者说嗓子紧、胸口堵得慌，是典型的心绞痛症状，而胸口像尖锐的针扎、刀割这样的疼痛不是典型的心绞痛。”边波指出，冠心病症状的胸痛，一般表现为胸骨后或者心前区疼痛，范围有手掌大小，有些患者表述自己的胸痛症状像针尖扎了一下，这是不典型的冠心病症状。

边波指出，从胸痛持续的时间来讲，心绞痛持续的时间一般是几分钟，而不是不是几秒钟，感觉胸痛像针扎一下，这不是典型的心绞痛，胸痛一疼疼好几个小时、好几天，也不是太厉害，不是典型的心绞痛。如果胸痛得比较严重，难受了几个小时，大家要警惕心肌梗死，心肌梗死往往是比较严重的难受。

“诱发胸痛的原因有很多，一般需要从胸痛的性质、诱因、持续时间、缓解方式、胸痛部位等多方面综合判断。”边波表示，判断患者的胸痛症状是否典型，除以上几方面外，还需要结合一些辅助的检查，如心电图、超声心动图、运动心电图、冠脉CT、冠脉造影等，根据不同情况选择不同的检查，来确定患者有没有冠心病。

此外，边波建议，冠心病是心脑血管疾病中常见的疾病，夏季也是心脑血管疾病的高发季节，如果患者在夏季出现了不可解释、严重的胸部不适，最应该做的是及时就医，而不是自己在家里鉴别诊断。（孙慧）