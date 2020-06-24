因为有你们，北京战“疫”必胜！

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人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）北京新发疫情连续数日来，成功地用最短的时间摸清了疫情的底数和重要风险点，随着每日新增确诊病例数逐渐回落，疫情蔓延势头得到遏制。我们在为此欣慰的同时，也看到各个平台、朋友圈传播着广大医护工作者不顾高温酷暑，户外战疫的身影。

防控形势严峻，为了“应检尽检、愿检尽检”，北京市增设大量采样点，提高核酸检测能力，多家医院响应派出医疗队支援相关重点区域检测工作，达到了从日均采样检测8000例到现在的近50万例的能力。

为了让“防控跑在病毒前面”，他们汗水湿透衣背、体力透支中暑、皮肤晒伤起泡、为孩子跪地检测、体育场内席地而眠、工作到深夜凌晨……这些最美逆行者，不喊苦，不叫累，只默默地为健康坚守，一幕幕场景震撼人心、感人至深。

高温天 检测点的护士被晒伤起泡

连日来在近35度的高温下工作，护士段亚飞晒伤之后仍坚守岗位。

段亚飞所在的检测点是朝阳区新增的爱康国宾日坛分院免下车采样点，护士们从早8时到晚10时几班倒轮流上岗，为居民做核酸检测采样。

图片来源：央视新闻截图

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用汗水铸造核酸检测安全墙 直到夜色深沉

6月17日，来自北京天坛医院采样队的医护人员和兄弟单位的同事一起，冒着高温完成马家堡社区3.1万人的采样任务。6月17日组建当天，刚刚完成培训，他们就和兄弟单位一起战斗近20个小时，完成7000余人次采样任务。解开防护服的一刻，汗水顺着衣袖、裤管如同下雨一般倾泻而下。

图片来源：北京天坛医院微信公号

图片来源：北京天坛医院微信公号

“天气太热，身穿全套防护装备更是‘热上加热’，为了防止中暑，我们都是工作一个多小时就替换休息，上岗前也有防暑药物‘打底’。”曾参加过支援小汤山任务的采样队领队刘晓楠说，遇到采样量大的时候，一次任务队员们要工作好几轮。

“我们戴的N95口罩密封好又很厚，几个小时下来，里面能‘汪’着不少汗水，嘴巴都能泡在汗水里，队员曲更宝管这个叫‘吐泡泡’。遇到‘吐泡泡’的时候，队员们就得调整一下口罩的位置，让汗水流出来。”即便是这样，大家都是撑到实在扛不住才会下来，稍微休息一下就要求回到岗位，替换其他同事。

为了与疫情赛跑，满足公众检测需求，采样点的医护人员常常是挑灯夜战，工作到深夜凌晨。

图片来源：北京天坛医院微信公号

图片来源：北京中医药大学东方医院

图片来源：北京中医药大学东方医院

高温炎热，纵使虚脱晕倒，也绝不虚弱不前

连日高温，身着密闭防护服的医务人员和社区工作者更加辛苦，检测点医护人员体力不支中暑休息的场景也不时出现。

6月18日，怀北卫生院王建鑫等4名医务人员头顶烈日，在康德乐临时采样点，穿着密不透气的防护服，带着N95口罩，在几乎半窒息的状态下，连续奋战8个小时。

长时间的连续工作，再加上炽热的天气，让王建鑫的身体难以支撑，直到虚脱晕倒在地。身边的同事和好心人纷纷上前，有的忙着拨打急救电话，有的拿来矿泉水降温。

图片来源：健康怀柔公号（北京市怀柔区卫生和计划生育委员会公号）

双手被汗水浸泡变了形 却托举起了大家的健康

在丰台区的核酸检测采样点，北京中医药大学东方医院的医护，脱下穿了3个小时的防护服，他们的手掌被汗水浸泡出了褶皱、有的正在脱皮。

图片来源：北京中医药大学东方医院

图片来源：北京中医药大学东方医院

跪下给孩子检测 耐心为特殊人群服务

在核酸检测现场医护人员们汗水湿透衣裳、跪下为孩子检测、耐心为特殊人群服务……新街口街道的一处检测点，来自西城区平安医院的主治医师王碧涛自设点以来一直值守在这里。遇到小朋友，他们就跪倒地上为孩子们采样，耐心地为特殊人群服务。

图片来源：北京卫视《北京新闻》截图

图片来源：北京天坛医院微信公号

6月21日下午，北京市丰台区马家堡社区核酸集中采集点。天气预报显示气温36摄氏度，高温预警。身穿全套防护服跪在地上的是北京天坛医院手术室护士金晨。来做检测的小姑娘看起来有些紧张，因为身高的原因，医护人员站着采样的常规操作方式也不容易操作。为了让小家伙放松，同时确保操作更方便，金晨笨拙地跪在地上，跟她面对面地交流。几秒钟的时间，采样顺利完成，脸上还挂着泪珠的小姑娘笑了起来。

菜凉心不凉，抓紧时间补充体力投入战斗

6月16日傍晚，桥梓镇社区卫生服务中心医务人员协助泉河社区加班采样，忙碌了一天的王浩宇、李楠席地而坐，简单地吃一点已经凉了的饭菜。

图片来源：健康怀柔公号（北京市怀柔区卫生和计划生育委员会公号）