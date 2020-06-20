高温烈日战疫情 医护人员“全副武装”与时间赛跑

人民网北京6月20日电 （崔元苑、许晓华） 经过50多天本地确诊病例的清零后，近日，北京新发疫情又以每日两位数增加，重新调整风险等级后，防控之弦再度绷紧，筛查救治行动雷厉风行，日均核酸检测采样约40万，西城、海淀、丰台、大兴等相继被划定为涉疫风险区。北京各大医院启动应急响应、高效组织，第一时间组建多支医疗支援力量，连日来，日夜奋战，精准处置，用汗水和坚持，为阻断疫情传播尽着最大的努力，守护市民生命健康，筑牢防控之网。

集结号就是命令、难度再大也要去战斗！

连续几日，北京中医药大学东方医院已派出多批次医务人员完成核酸采集任务，6月18日下午，医院再次接到丰台区卫健委任务，集结医护人员前往指定隔离观察点，进行密接人员集中医学观察点的医疗支援工作。

医护人员储备已然不足，医疗人员集结难度很大！“但集结号就是命令，号角已吹响，我们就要做好准备去战斗！”一院三区齐响应，三医三护的队伍迅速完成集结，冒着大雨，从三个方向奔赴医疗支援地点。

据医院介绍，这次的支援队伍以年轻人为主。副主任医师刘佳霖刚完成高强度核酸采集工作及夜班值班工作，舍弃休息，临危受命，作为医疗队队长主持本次支援工作；路理杰医生作为此次医疗队唯一有酒店集中隔离点医疗支援工作经验的人员，携带着所有预案流程，随时做好为同事们做医疗技术支持的准备……

晚上7点，医疗队队员到达指定隔离观察点，与现场简短对接后，医务处副处长赵欣跟各位队员召开紧急工作会议，对工作的内容、职责、注意事项、制度要求进行了梳理，并要求队员们一定按照防护体系要求做好防护，所有工作按规范进行，相互配合做好防控，避免安全隐患。

医疗观察点的组织架构为一办五组，由医疗、消杀、后勤保障、警务安保、信息沟通共同组成，互相配合完成相关的集中医疗观察点工作。观察点主要接纳的是新发地密接人群中需要集中观察的人员，随时都有进驻可能。

“疫情防控医疗支援是我们属地医院应尽的职责，我们一定尽己可能保质完成任务。” 赵欣表示，但是疫情防控是多方配合的工作，安全尤为重要，在正常医疗支援工作开展前，一定要完善相关工作的防护、消杀物资配给，保障所有医疗观察点的医疗工作中工作者的防控安全，百分百防止出现疫情扩散的危险。

随后医疗组在刘佳霖的带领下，对医疗支援工作物资需求、工作内容、工作方案、工作流程进行了布置，同时进行相关培训，工作完成后已经过了凌晨。

凌晨3点多，刘佳霖又接到了丰台政法委工作人员的电话，进行密接人员进驻事宜的沟通。早晨九点，在医疗工作组、警务安保组、驻地政府工作人员的密切配合下，第一批共39位密接人员顺利入住，全程无接触进行信息对接，保证疫情防控安全及信息采集准确。

炎炎夏日“全副武装”，用汗水与时间赛跑！

6月17到19日，根据北京市疫情防控总体部署要求，北京清华长庚医院紧急抽调3批共44名护理人员和1名技师分赴大兴区、昌平区支援核酸检测工作。这是继6月16日刚刚紧急派出7名医护人员支援北京地坛医院后清华人的又一波战疫行动！

确诊病例不断增加，时间紧迫，采样点核酸检测工作人员“全副武装”，用汗水与时间赛跑，捍卫每个人的健康平安。

同心抗疫，稳住必胜！

17日下午16时，北京清华长庚医院收到支援通知，护理部快速协调来自内科、外科、儿科、手术室、供应室、重症监护室的15名护理人员，15分钟内迅速完成各岗位工作的交接，集合出发前往大兴区。儿科护士长王雪燕担任队长。

18日清晨，第一批支援人员开始采样工作。与此同时，由耳鼻喉主管护师潘影娜带队的第二批支援昌平区15名护理人员也整装完毕出发前往采样地。

19日，支援继续！北京清华长庚医院护理部、经管部组织第三批14名护理人员和1名技师再援昌平核酸检测。

确保“应检尽检”，采样工作责任重大，其操作的科学规范与否直接影响检测结果的准确性。据了解，清华长庚所有支援人员此前均已经过严格的培训，熟练掌握新冠肺炎核酸检测采样操作以及疫情防控专业知识。

从一月驰援武汉到六月再援地坛医院，召再战！“没有任何犹豫！牢记职责，努力工作，完成任务！”是清华人一以贯之的使命与担当。

虽然体力透支，但随时枕戈待战！

在地表温度高达40℃的情况下，身穿密闭防护服的护士们争分夺秒为居民进行核酸咽拭子采集，虽然自己汗水止不住地流，但她们一边进行采集工作一边努力安抚居民焦灼的情绪……

为社区居民进行核酸咽拭子采集

为进一步做好玉泉东市场周边社区的排查工作，阻断疫情传播渠道，海淀区卫生健康委启动对玉泉东批发市场周边10个社区封闭管理并开展地毯式核酸检测工作。

接到紧急通知后，海淀医院护理部连夜组建2批次共54名护理骨干成立核酸采样小组，由护理部副主任张春芳和综合2系统科护士长林淑红带队，全力配合海淀区卫生健康委进行核酸标本采集工作。

核酸采样工作有序进行

凭借着专业娴熟的操作技能，54名护理骨干圆满完成7000余人的采集任务。

夜色已深，海淀医院核酸采样小组54名护理骨干回到医院，虽然体力已经透支，但她们纷纷表示只要有需要，随时准备投入到防控疫情的一线。

抗击疫情再出发，医护情侣毅然推迟婚礼

6月16日早7:20，北京大学肿瘤医院为8位医疗队员送行。北京大学肿瘤医院医疗队再次驰援北京地坛医院。

根据新型冠状病毒肺炎疫情防治工作需要，按照北京市医管中心的统一安排，医院再次派出医疗队到北京地坛医院参加医疗救治工作。

据了解，这8位队员基本都是曾支援过一线的，他们都是前一天下班时接到电话通知，第二天一早就出发。

在北京疫情防控的关键时刻，8位医疗队员克服种种困难，义无反顾地再次驰援一线，以实际行动守护人民群众的生命健康。

胃肠肿瘤中心一病区党支部书记，主治医师薛侃代表医疗队员发言说，“上次出发正值春分，非常温暖，这次是马上就要夏至了，非常热烈，请院领导和同志们放心，我们全体医疗队员，有信心打赢这场短、平、快的抗疫战争，圆满完成任务，安全归来！”

同日早上8点，首都医科大学附属北京世纪坛医院9人组成的医疗队紧急集合，出征地坛医院支援新冠肺炎救治工作。

据了解，本次支援人员由6名护理人员、1名检验技师、1名放射技师和1名呼吸科医生组成。

其中放射技师胡钰洋、神经与精神科护师陈妨妨、乳腺外科护师马兰是第二次出征，他们都有援助过小汤山定点医院的经验。

支援队员中，主管护师李德华和护士张青是一对即将步入婚姻的情侣，本打算端午节举行婚礼的他们，毅然推迟婚礼，报名前往定点医院支援。“国家无恙家才安，首都平安，才有个人的幸福生活。”他们说。