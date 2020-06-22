北京东城6000余名外卖、快递小哥完成核酸检测采样

人民网北京6月22日电（池梦蕊）疫情期间，政府号召大家“少出门、不聚集”。在这期间，外卖小哥和快递小哥通过他们的辛勤劳动，为广大市民安心居家生活提供了巨大的便利。为了让辖区居民享得到更安心的服务，按照北京新冠肺炎疫情防控工作部署，21日，东城区市场监管局有序组织辖区6650名外卖送餐人员和邮政快递配送人员开展全员核酸检测。

据了解，本次核酸检测工作共检测东城区美团、饿了么、盒马、麦当劳、必胜客等5家平台的外卖送餐人员3260人，以及邮政、顺丰、申通、圆通、中通、韵达、百世、德邦、京东、优速、苏宁天天、宅急送、丹鸟等13家快递企业配送人员3390人。

20日，东城区市场监管局接到上级核酸检测相关工作部署，随后第一时间紧急召集辖区5家网络订餐平台以及13家快递企业负责人研究部署核酸检测工作。东城区市场监管局向各企业再三强调了本次核酸检测工作的重要性和紧迫性，要求相关企业高度重视此项工作，并认真做好落实，人员数量务必清点清楚，避免漏测和重复，切实做到应检尽检。同时，要求企业提醒各自人员在检测场坚决做到不聚集、不扎堆，做好个人自身防护，服从现场工作人员的引导和安排， 有序进行采样。

21日上午，核酸检测采样工作分别在地坛体育中心、工人体育馆、天坛体育中心三地同时开展。东城区市场监管局安排60余名工作人员分别在三地现场开展引导、协调，组织各企业人员有序进场进行检测，同时积极协助医护人员开展核酸检测登记相关工作。

各平台外卖送餐人员及快递企业配送人员在现场工作人员的组织协调下，严格保持人员之间1米以上间距，有序排队进场。采样现场秩序井然，未出现人员扎堆聚集等现象。

目前，全部6650例核酸检测的采样工作已经完成，下一步的检测工作预计将在24小时之内完成。