跪下采样，手托未来——咽拭子采样中的最美身影

在北京突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升至二级，战斗警报已经拉响的情况下，众多医务工作者奋战在一线，在高温环境下，白衣执甲，逆行出征，挥汗如雨，负重前行，用血肉之躯奋战在首都疫情防控的最前沿，用双手稳稳托起健康中国的未来和希望。

近期，一张照片刷爆朋友圈，图中的医务人员在室外温度38度，地表温度近50度的情况下，身着防护服，全副武装跪在地上为小朋友做咽拭子采集。据了解，这位医生来自北京市中西医结合医院急诊科，是海淀区核酸检测采样组的一名90后普通女医生候静。

当问到她为什么要跪在地上做咽拭子采集时，候静说：“当时没想太多，我们那一组的孩子特别多，一天有20多个，小朋友们个子比较矮，如果坐在椅子上，位置就更低了，再加上小朋友们见到我们都很抵触，总要哭闹半天，不太配合采样，采集起来难度就更大了，一般来说，采集一个成年人不到半分钟，采集一个小朋友可能要5分钟到10分钟左右，为了安抚小朋友的情绪，方便与他们沟通，也为了减少孩子的不适，我就找一个最佳的角度，跪下来是最好的采集位置。”

是的，正如侯静所说的，医务人员用跪下的身躯迎接居民的期待，用稳稳的双手举起居民的认可。

每当做跪下、采集、站起、存放咽拭子等一系列动作时，候静的护目镜里总是笼罩着一层雾气，有时会影响视线，更有时因为动作过大，捂得过严，出现呼吸不畅，甚至窒息的现象。她说一天下来，这一系列的动作要做20多次，还有其余的采样100多次。她说：“跪下是自然而然地选择，而作为一名医务工作者，也作为一名党员来说，这都是应该做的”。

1992年出生的候静2019年6月份入职北京市中西医结合医院，如今已满1年，年轻的她大二的时候就成为一名共产党员；在这次疫情期间，她瞒着家人报名参加咽拭子采样，当年迈的奶奶看到这张照片时，才知道自己的孙女居然悄悄地做了一件了不起的大事，不无心疼地怜惜地对她说：“应该去，谁让你是一名党员医务工作者呢”。

其实，在这场疫情当中，像候静一样顶着高温，穿着防护服为居民做核酸检测的医务人员有很多，他们都是由各家医疗机构抽调的医疗骨干。其中有像候静一样的党员，有正在哺乳的年轻母亲，也有50多岁身为科主任的资深专家。