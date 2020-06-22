热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

胸痛不一定是冠心病 发现症状及时就医

2020年06月22日09:08 来源：新华网

“判断患者是否患有冠心病，需根据不同的情况进行不同的检查，患者不可在家自行判断，以免耽误病情。”近日，天津医科大学总医院心内科副主任医师边波在做客新华网“健康大讲堂”时表示，胸痛不一定是冠心病，出现症状时应及时就医。

如何鉴别自己患有冠心病？边波表示，冠心病最典型的症状是心绞痛，往往会有胸痛的症状，其胸痛主要和患者的活动度有密切关系，如患者在安静的状态下是没有疼痛感的，而在快速走路、奔跑等情况下会出现疼痛的症状，是比较典型的冠心病症状。相反，如果患者在安静的状态下因心情不好胸口难受，在活动后反而不难受了，这是很不典型的冠心病症状。

“从性质来讲冠心病的胸痛往往是钝痛，患者描述不清楚的胸痛，如有的患者说胸口压得慌，有的患者说嗓子紧、胸口堵得慌，是典型的心绞痛症状，而胸口像尖锐的针扎、刀割这样的疼痛不是典型的心绞痛。”边波指出，冠心病症状的胸痛，一般表现为胸骨后或者心前区疼痛，范围有手掌大小，有些患者表述自己的胸痛症状像针尖扎了一下，这是不典型的冠心病症状。

边波指出，从胸痛持续的时间来讲，心绞痛持续的时间一般是几分钟，而不是不是几秒钟，感觉胸痛像针扎一下，这不是典型的心绞痛，胸痛一疼疼好几个小时、好几天，也不是太厉害，不是典型的心绞痛。如果胸痛得比较严重，难受了几个小时，大家要警惕心肌梗死，心肌梗死往往是比较严重的难受。

“诱发胸痛的原因有很多，一般需要从胸痛的性质、诱因、持续时间、缓解方式、胸痛部位等多方面综合判断。”边波表示，判断患者的胸痛症状是否典型，除以上几方面外，还需要结合一些辅助的检查，如心电图、超声心动图、运动心电图、冠脉CT、冠脉造影等，根据不同情况选择不同的检查，来确定患者有没有冠心病。

此外，边波建议，冠心病是心脑血管疾病中常见的疾病，夏季也是心脑血管疾病的高发季节，如果患者在夏季出现了不可解释、严重的胸部不适，最应该做的是及时就医，而不是自己在家里鉴别诊断。（孙慧）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn