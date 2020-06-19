热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网>>产业动态

曼月乐月经过多的适应症更新获批

2020年06月19日16:40 来源：新华网

近日，拜耳公司宣布，国家药品监督管理局已批准曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）适应症更新：“月经过多。对于结构性月经过多患者，应优先治疗原发性疾病。”曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）为治疗月经过多提供了一种有效的非手术选择。

拜耳处方药中国副总裁郎志慧博士表示，“曼月乐在中国已有长达20年的临床应用；曼月乐月经过多适应症更新为患者提供了更明确的治疗选择，这也体现拜耳继续努力改善妇女健康的承诺。”

月经过多是异常子宫出血中的一种类型，研究显示约三分之一的女性一生中经历过月经过多这样的症状，严重影响了女性日常生活和工作。英国NICE指南对月经过多的定义为大量月经出血，可单独发生或与其它症状合并发生，影响女性身体活动、社交活动、情感和/或身体生活质量。

很多女性把月经量多当成正常的现象，认为“月经排毒”，甚至头晕贫血影响了日常生活和工作也不去治疗，严重危害女性身心健康。

曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）是小巧而柔软的T型支架，在宫腔内缓释孕激素。曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）于1998年在中国获批用于避孕和特发性月经过多，全世界有超过1亿女性使用。

小巧而柔软的T型支架曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）

(责编：刘卿、孙博洋)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn