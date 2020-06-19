曼月乐月经过多的适应症更新获批

近日，拜耳公司宣布，国家药品监督管理局已批准曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）适应症更新：“月经过多。对于结构性月经过多患者，应优先治疗原发性疾病。”曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）为治疗月经过多提供了一种有效的非手术选择。

拜耳处方药中国副总裁郎志慧博士表示，“曼月乐在中国已有长达20年的临床应用；曼月乐月经过多适应症更新为患者提供了更明确的治疗选择，这也体现拜耳继续努力改善妇女健康的承诺。”

月经过多是异常子宫出血中的一种类型，研究显示约三分之一的女性一生中经历过月经过多这样的症状，严重影响了女性日常生活和工作。英国NICE指南对月经过多的定义为大量月经出血，可单独发生或与其它症状合并发生，影响女性身体活动、社交活动、情感和/或身体生活质量。

很多女性把月经量多当成正常的现象，认为“月经排毒”，甚至头晕贫血影响了日常生活和工作也不去治疗，严重危害女性身心健康。

曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）是小巧而柔软的T型支架，在宫腔内缓释孕激素。曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）于1998年在中国获批用于避孕和特发性月经过多，全世界有超过1亿女性使用。

小巧而柔软的T型支架曼月乐（左炔诺孕酮宫内节育系统）