65岁女子子宫里长出“鱼钩”！节育环过期不取到底有多危险？

本文专家：复旦大学附属妇产科医院副主任医师钟颖

“上环”是我国女性最常用的避孕方法，依赖于技术的进步，它简单、长效、安全，但是长效≠不会“过期”，一般女性绝经后6-12个月建议取环，而那些被遗忘掉在子宫里的节育环，往往会酿成大祸。

65岁女子子宫里长出“鱼钩”

竟因节育环变形过期

近日，武汉的一名65岁阿姨在跳广场舞时，突发腹痛，紧急送医院一查，子宫里长出了长长的“鱼钩”。原来，是早已变形的节育环刺穿子宫，差点划破肠管。

而这样的例子却屡见不鲜甚至触目惊心：

光是看见标题就很痛，大写的心疼！

多少中国女性还没有取环?

节育环也有保质期

据《中国卫生统计年鉴2010》显示，1980~2009年，我国女性共使用宫内节育器2.86亿次。世界卫生组织统计显示，中国女性使用的节育环占全世界2/3。

那么，这些节育环如今都在哪里呢?

很大一部分仍留在子宫里。

曾有媒体报道称，我国超期未取环的女性中，39%担心取出困难或痛苦；觉得无所谓的占31.7%；忘记取的占11.1%；还有12.9%的女性不知何时取出，甚至不知道要取出。

但其实，节育环也有保质期！节育环品种很多，但不管哪种，都有保质期：

你还记得自己的环是什么形状吗?

环过期了不取会怎么样?

感染、腹痛、流血、意外怀孕、脏器损伤，无论哪一种对女性都是伤害。

节育环过期了还不取，可能会部分或全部嵌入子宫肌层或浆膜层，导致节育环取出困难，这叫节育环嵌顿。

当节育环嵌顿于子宫肌层，穿透子宫壁进入腹腔后，就会发生节育环异位，出现扎入直肠、钻进膀胱、划破肠管的情况。

尤其是绝经后节育环仍留在体内，随着子宫逐渐萎缩，嵌顿和异位的可能性会越来越大。

复旦大学附属妇产科医院钟颖副主任医师提醒：

1、育龄期女性如果节育环到了使用年限，仍希望继续放环的，建议更换节育器。

2、如果检查发现有可疑病变的，或者有异常阴道流血的，取环同时建议诊刮。

取环疼不疼?

当发生环嵌顿、环异位时，医生取环的操作难度很大。但是，在环未过期前，或者绝经后及时取出来，医生操作的难度会大大降低，不适感也会小得多。

经医生评估后，也可以选择无痛取环。

而不当的取环方式和错误的选择，是最要命的：

医生提醒：上环虽然是一种长效的避孕方法，但需定期检查，超期或发现有异常需要及时取出，绝经女性取环最佳时期为绝经后6-12个月。