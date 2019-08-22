罗沙司他获批用于非透析患者肾性贫血治疗

今日，阿斯利康宣布其合作伙伴珐博进中国已获得国家药品监督管理局（NMPA）新适应症批准，即罗沙司他（商品名：爱瑞卓）适用于非透析依赖性慢性肾病（NDD CKD）的贫血治疗。这是继2018年12月17日，罗沙司他获批用于慢性肾脏病透析患者的贫血治疗后，其适应症范围的首次扩大。作为一款全球首创新药，罗沙司他在中国率先实现透析与非透析慢性肾脏病贫血患者的全面应用，为广大中国慢性肾病群体带来全新的治疗突破。

罗沙司他是由阿斯利康和珐博进合作开发的口服低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI），被列入我国“重大新药创制” 科技重大专项中。同时，得益于政府大力扶持医药创新以及深化药审改革，罗沙司他获得了中国药监局的优先审批，并计划于2019年下半年在中国全面上市。

阿斯利康全球执行副总裁，生物制药研发负责人Mene Pangalos表示，罗沙司他给中国的慢性肾脏病透析与非透析贫血患者带来希望。此次的适应症扩大是罗沙司他在诸多突破后的又一个全新的里程碑，这也是无数专业医生、患者、药物研究者共同努力的成果。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，得益于中国医药创新政策的大力扶持，罗沙司他新适应症得以快速获批，印证了中国创新药临床试验体系的进步与成熟，同时体现了中国医药创新实力的整体升级。未来，阿斯利康将继续加大力度推进本土创新，积极推动更多创新药物优先惠及中国患者。

据了解，目前我国肾性贫血的患病率高，但知晓率、治疗率及达标率均较低，慢性肾脏病患者的贫血未得到充分治疗。而肾性贫血是导致住院率、心血管疾病和死亡风险上升的重要危险因素，不仅影响患者身心健康与社会功能，还为其家庭乃至社会带来沉重疾病负担。

罗沙司他中国Ⅲ期临床试验首席研究者、复旦大学附属华山医院肾内科主任郝传明表示，罗沙司他中国Ⅲ期临床研究结果促使该药获得了中国药品监督管理局快速审批，第一时间惠及了中国的肾性贫血患者。这一成果既得益于我国药品审评审批制度改革释放出的行业创新红利，也是众多临床学者与患者的多方合作的成果。同时，体现我国药物研发创新能力取得长足进步。

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