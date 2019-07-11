HIV治疗创新药物特威凯获批儿童适应症，惠及6－12岁HIV感染者

葛兰素史克（GSK）近日宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare1的HIV治疗创新药物特威凯（化学名：多替拉韦钠－DTG）获得国家药品监督管理局（NMPA）扩大儿童适应症的批准，用于治疗6－12岁儿童的HIV感染。

特威凯于2015年12月获得国家食品药品监督管理局（CFDA）批准，通过联合其它抗逆转录病毒药物，用于治疗HIV感染的成人和年满12岁的儿童。此次适应症的扩大，无疑为儿童HIV感染者带来更多治疗选择，惠及更多中国HIV感染者的家庭。

目前，艾滋病仍然是二十一世纪严峻的健康威胁。根据UNAIDS报告显示，2017年全球发现3,690万HIV病毒感染者，其中有180万感染者是小于15岁的儿童。根据中国疾病控制中心的报告显示，中国HIV感染者的数量也在持续增加，每年新发感染者超过十万人。

世界卫生组织（WHO）在2018年更新的艾滋病预防及治疗指南中，推荐多替拉韦（DTG）作为成人及青少年艾滋病抗病毒的一线治疗首选方案。该指南还指出，使用多替拉韦优于其他非多替拉韦的二线治疗方案（包括儿童、育龄期妇女及孕妇），为此指南还推荐多替拉韦为二线治疗首选方案。此外，推荐多替拉韦(DTG)+替诺福韦（TDF）+拉米夫定（3TC）或恩曲他滨（FTC）方案为HIV暴露后预防的首选方案。

首都医科大学北京地坛医院感染临床和研究中心主任张福杰教授表示：“目前各大国际指南中儿童HIV感染者治疗药物推荐相较于成人HIV治疗可选性少，药物组合也少，尤其HIV感染的儿童处于生长发育的特殊阶段，对于影响治疗成功的药物毒副作用、 服用方便性等方面要求更高，迫切需要更加强效、安全性好、依从性好的治疗药物，给孩子们一个获得更高质量的生长环境的选择。以多替拉韦为代表的整合酶抑制剂具有疗效高，耐受性好，不易耐药，服用简单方便，和更少的药物间相互作用等优点。多替拉韦用于治疗6－12岁儿童的HIV感染的获批，对于儿童HIV治疗具有非常重要的里程碑意义。”

GSK中国医学事务部负责人、副总裁贺李镜先生表示：“GSK一直致力于在全球范围内开发效果卓越的艾滋病抗病毒治疗药物。随着治疗手段的进步，HIV感染者可以生存更长久的时间。临床数据表明，特威凯疗效和耐受性良好，且耐药屏障高。我们相信，特威凯将为中国儿童及成人HIV感染者带来更多更好的治疗选择。同时，我们将继续与中国政府合作，致力于将特威凯纳入免费抗逆转录病毒（ARV）治疗目录，让中国更多的HIV感染者都能获得特威凯。”

目前，特威凯已在全球100多个国家获批，并被大部分国际治疗指南推荐为HIV感染联合抗病毒治疗的一线首选药物。

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