北京疾控：建议市民妥善处理赴新发地所购冰冻海鲜等 不建议食用

人民网北京6月19日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火提示，在新发地市场环境采样中其综合交易大厅特别水产、豆制品局部售卖区域阳性样本较多，环境污染较重，建议市民妥善处理赴新发地市场所购的冰冻海鲜、豆制品等食物，不建议食用。

庞星火提醒，新冠病毒传染性强，传播途径复杂，大家应提高防范意识。疫情期间，尽量减少外出就餐，避免多人聚餐；在住所、工作场所等处，需保持室内定期通风，减少疫情传播风险。曾经去过新发地市场或到新发地市场购物的人员要服从社区防控管理要求，主动报告不得外出，做好自身防护。要养成良好的卫生习惯，从权威渠道了解疫情信息，从自身做起，从每个家庭做起，自觉遵守北京市疫情防控各项要求，自觉配合实施全市各项防控管理措施。近日，我市正在根据风险高低，以社区为单位组织有关人员进行核酸筛查，请相关人员有序参加；市民朋友如无特殊接触史和风险因素，不必扎堆预约和筛查。