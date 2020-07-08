新发地聚集性疫情发生26天后 北京首次实现确诊病例零报告

本报北京7月7日电（中青报·中青网记者胡宁 刘世昕）7月7日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，7月6日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，自6月11日以来首次出现新增病例零增长。

庞星火还首次披露了北京疾控部门快速锁定新发地的过程。

6月11日，北京市报告1例新冠肺炎确诊病例。当日，北京市区两级疾控中心专业人员进入病房，对病例进行详细的流行病学调查，借助信息化等手段，帮助患者回顾了发病前14天的活动轨迹和接触人员，确定了38名密切接触者和所有可疑暴露场所。根据调查结果，疾控人员迅速对病例到过的每一处场所进行环境采样和检测，对每一名密切接触者进行了调查和管理。

6月12日凌晨，专业人员发现，病例到访过的新发地市场综合交易大厅环境样本核酸检测阳性。与此同时，又出现第2例确诊病例，流行病学调查显示，该患者发病前也曾到访过新发地市场综合交易大厅。专业人员凭着敏感性及流行病学调查经验，很快判断出新发地市场可能为此次疫情的风险因素。

6月12日，疾控中心专业人员再次对新发地市场的环境和从业人员进行全面采样检测。当日发现40件环境标本核酸检测为阳性，45例咽拭子核酸阳性结果均来自新发地市场牛羊肉交易大厅负一层的环境及从业者。同时，对当日新增的确诊病例进行调查，发现3例为新发地市场从业人员，2例曾到访过该市场，进一步验证了综合交易大厅负一层为此次疫情的共同风险地。

庞星火说，此过程历时不到22个小时。锁定疫情风险因素后，北京市疫情防控领导小组果断采取一系列措施，立即封闭新发地市场，对市场周边小区实施封闭管理，对新发地市场从业人员进行集中医学观察等。

此外，市区疾控人员继续对每例确诊病例的活动范围进行细致的流行病学调查，并联合有关部门进行核实和信息补充；对追踪到的可能密切接触者全部实施集中医学观察等严格的管理措施。

北京市各镇街乡政府、各行各业对到访过新发地市场人员进行全面排查并实施居家隔离观察。同时，北京市根据国家卫生健康委及专家组的建议，果断决策、多措并举，迅速提升核酸检测能力，积极扩大核酸检测范围，对重点人群、重点行业和重点区域实施“应检尽检”，对广大市民实行“愿检尽检”。

北京市核酸检测机构从6月上旬的98所扩充到184所，日单检检测能力从10万人份提升到50万人份以上，6月11日以来，已完成超过1100万人次的检测量。

庞星火提示，零增长不代表零风险，由于仍有数千人尚在进行隔离观察，还有31名无症状感染者，未来一周也不排除有新增本土报告病例的可能性，需要市民严格遵守防控要求，履行疫情防控责任。

北京市政府新闻发言人徐和建表示，核酸检测要成为常态防控下的常态项目，确保检查质量和效率。

来源：中国青年报