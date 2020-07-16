北京疾控揭秘新发地溯源背后：120余人深入市场采集样本

人民网北京7月16日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第153场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，北京市疾病预防控制中心放射卫生防护所副所长、中心疫情防控专班现场采样组组长翟曙光介绍了本次疫情发生之初疾控人对新发地市场开展全面流调和采样工作的有关情况。

翟曙光介绍，6月11日，新发地聚集性疫情发生后，按照北京疫情防控工作领导小组医疗保障组的要求，市疾控中心迅速抽调各部门工作人员，组成8个专项工作小组，500余人参与疫情防控。其中，现场工作组120余人，负责样本采集等多项工作。西城区报告一患者核酸检测阳性后，工作人员火速集结，深入新发地市场及周边社区采集人员和环境样本、处置疫情。哪里最危险，哪里就有疾控人员的身影，为摸清疫情影响范围，为首都疫情防控政策制定提供准确的依据。

当流调和溯源指向了新发地市场后，从6月12日起，市疾控中心与丰台等区疾控中心对新发地市场开展全面流调和采样工作，包括对市场环境、从业人员、相关农产品和海鲜产品等，覆盖面大、点位多、时间紧张。核酸检测采样任务一下达，疾控人员在工作群里“神响应”。有的同事刚刚下班到家，掉头就往回跑，有的正在家里吃饭，放下筷子就出门了，还有的人直接住在了办公室，来了任务就往前冲。这就是疾控人的责任，也是疾控人维护首都安全的情怀。

作为采样工作的现场组织者，当日，我们根据综合交易大楼现场情况，迅速制定采样方案。由市疾控中心负责大楼地下一层的采样工作，同时调集其他10个区疾控人员负责新发地其他片区的采样工作。市疾控中心担负的任务重，所处的环境危险，不清楚哪里有病毒，现场有200多个摊位，数百名待采样人员。根据实际情况，将人员采样和环境采样分开，两个小组负责人员采样，其他小组负责环境采样，采样范围覆盖所有摊位。为准确采集样本，就要判断人员经常接触的部位，对产品内外包装、刀具、砧板、门把手、冰柜开关等人员经常触碰的位置进行采集，下水道、地漏、卫生间、冰柜内表面等日常不容易消毒到的地方需要采集。采样不是只采一次，发现阳性的重点区域要做两次及以上细致采样，消杀结束后还要再采一次，以评估消杀效果。6月12日以来，市区疾控人员累计采集新发地批发市场环境样本和人员样本近万件，为评估风险区域和重点人员提供了有价值信息。

根据采样检测结果，不仅能确定疫情传播范围，摸排感染路径和重点区域，也能为制定环境卫生标准和采取预防措施提供依据。比如，在6月21日，海淀区报告两个确诊病例，他们没有新发地接触史，也没有确诊病例接触史，很难判定如何感染的。而在永定路某小区的公共厕所环境采样中发现，样本核酸检测结果为阳性，再结合患者自述6月12日曾在这个公共卫生间上厕所，加上恰巧这个小区楼内之前出现了确诊病例，因此得以摸排出两人的感染路径。随后，北京很快制定了《新冠肺炎流行期间卫生间清洁消毒指引》，指导全市加强卫生间特别是公用卫生间的清洁与消毒，这也进一步加强了疫情防控措施。