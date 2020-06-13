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北京：新发地批发市场作为流调溯源重点 各区开展食品安全大检查

2020年06月13日14:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月13日电（记者崔元苑）“近日，北京市连续出现新增新冠肺炎确诊病例，防控疫情反弹蔓延的形势十分严峻，也再次提醒我们常态化疫情防控一刻不能放松，必须做好与病毒作长期斗争的准备，越到关键时间、关键阶段，越要保持清醒头脑，认识到疫情境外输入的风险，认识到首都疫情防控的复杂性、严峻性和长期性。”今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京市人民政府新闻发言人徐和建表示。

徐和建说，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第67次会议强调指出，外防输入既要严格入境进京人员的管控，也要加强入境货机的管理、入境货物的检验检疫，要将新发地批发市场作为流调溯源的重中之重，采取果断措施全面排查。各医疗机构要发挥探头作用，提高防控等级，强化发热人员筛查。各区要对辖区内餐饮场所、零售市场、农贸市场、超市等开展食品安全大检查。

(责编：崔元苑、许心怡)


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