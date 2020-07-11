专家：新发地市场牛羊肉大厅因溯源还需继续封闭一段时间

人民网北京7月11日电（董兆瑞）新发地市场的消杀是如何进行的，效果如何？对环境有没有影响？今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波介绍，“新发地市场的终末消毒已经完成，我作为国家卫健委专家组成员全程见证了整个消毒处理过程。在北京市疾病预防控制中心消毒专家的具体指导下，消毒工作科学、有序、严谨、全面。”

一是科学：消毒方案由市疾控中心制定后，中国疾控、解放军疾控、中国科学院大学及原军事医学科学院的消毒、环保专家进行了严格论证后审定。根据消毒对象的不同分别选择焚烧、填埋、过滤、气溶胶喷雾、喷洒、擦拭和液体中投加消毒剂等方式

二是有序：整个消毒处理过程包括现场勘察、垃圾清理、环境清洗、灭鼠、环境卫生评价、空气净化消毒、污水消毒、环境表面消毒、消毒效果评价等环节，依次有序进行，环环相扣，连续工作20余天。

三是严谨：进行了严格的过程控制和结果控制。采取了包括消毒剂质量检测；消毒器械质量控制；消毒人员统一培训；引导员、消毒员和卫生监督员统一编组，全程摄像监督；消毒前后实验对比的消毒效果评价等措施确保消毒效果。

四是全面：消毒对象涵盖了批发市场内可能被污染的所有环境和物品，主要包括了可能污染的全部果蔬、牛羊肉、水产等货品；污水；室内空气；室内墙壁、地面、柜台；水产水池的内外表面；冰箱冷库；车辆；各种室内暴露的物品表面。对上述物品全部进行了消毒，不留死角。

关于消毒效果：新发地市场的终末消毒经过了严格的消毒过程控制和结果评价。消毒效果评价时共设383个点位，涵盖了消毒的所有类别，所有点位消毒效果均合格。也就是说，新发地市场环境在终末消毒完成后已经达到无害化，原有的污染已经被封闭消除。目前，除因溯源原因牛羊肉大厅还需要继续封闭一段时间外，其他区域已经恢复常态。

关于环境影响：我们在制定消毒方案时，就已经充分考虑了环境安全问题，在确保消毒效果的同时要尽量减少消毒剂对环境的不良影响。新发地市场采用环保、易降解的消毒剂进行消毒，在保证消毒效果的同时尽量减少消毒剂用量。终末消毒已经结束，消毒没有对新发地及其周边地区造成环境影响。