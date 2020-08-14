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北京新发地批发市场8月15日起分期复市

2020年08月14日10:06 来源：新华网

　　记者13日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，北京新发地批发市场经专业消毒，完成改造升级，8月15日起分期复市。

　　丰台区委常委、常务副区长周新春表示，根据具体安排，新发地市场主市场铁路以南区域将于8月15日正式对外开放营业，该区域占地651亩，加上周转新区146亩、周转一区81亩共878亩，将恢复市场正常时期果蔬交易量的60%，标志着新发地市场正式复市。主市场铁路以北区域计划于9月10日前正式对外开放营业，实现新发地市场全面复市。

（聚焦疫情防控·图文互动）（1）北京新发地批发市场8月15日起分期复市

　　工作人员在新发地批发市场周转新区对进场车辆进行取样（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

　　周新春表示，新发地市场复市后全面取消零售功能，不再向个人消费者开放，坚持市场的批发属性。为保障周边居民的日常生活，在市场外新设1000平方米的便民菜市场，减少中间环节，严格控制农产品价格，已于7月31日对外正式营业。（记者吉宁）

（聚焦疫情防控·图文互动）（2）北京新发地批发市场8月15日起分期复市

　　工作人员在新发地批发市场周转新区对进场蔬果进行取样（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

（聚焦疫情防控·图文互动）（3）北京新发地批发市场8月15日起分期复市

　　商户在新发地批发市场周转新区卸下苹果（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

（聚焦疫情防控·图文互动）（4）北京新发地批发市场8月15日起分期复市

　　市民在新发地便民菜市场采购商品（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

（聚焦疫情防控·图文互动）（5）北京新发地批发市场8月15日起分期复市

　　进场车辆进入新发地批发市场周转新区（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

(责编：许心怡、崔元苑)


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