北京新发地批发市场8月15日起分期复市

记者13日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，北京新发地批发市场经专业消毒，完成改造升级，8月15日起分期复市。

丰台区委常委、常务副区长周新春表示，根据具体安排，新发地市场主市场铁路以南区域将于8月15日正式对外开放营业，该区域占地651亩，加上周转新区146亩、周转一区81亩共878亩，将恢复市场正常时期果蔬交易量的60%，标志着新发地市场正式复市。主市场铁路以北区域计划于9月10日前正式对外开放营业，实现新发地市场全面复市。

工作人员在新发地批发市场周转新区对进场车辆进行取样（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

周新春表示，新发地市场复市后全面取消零售功能，不再向个人消费者开放，坚持市场的批发属性。为保障周边居民的日常生活，在市场外新设1000平方米的便民菜市场，减少中间环节，严格控制农产品价格，已于7月31日对外正式营业。（记者吉宁）

工作人员在新发地批发市场周转新区对进场蔬果进行取样（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

商户在新发地批发市场周转新区卸下苹果（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

市民在新发地便民菜市场采购商品（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

进场车辆进入新发地批发市场周转新区（8月6日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄