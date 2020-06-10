联合丽格第一医疗美容医院获四级整形手术资质

日前，联合丽格第一医疗美容医院增加两名医师开展部分医疗美容四级手术项目的申请获得北京市朝阳区卫健委同意批复，这使得该院可进行四级手术项目资质的医师达到5位。

据悉，2019年8月，经北京市朝阳区卫健委审核验收，联合丽格第一医疗美容医院获批增设整形外科，并获得医美行业最高级别——四级手术资质，成为北京市唯一一家拥有此项资质的民营医院。

据介绍，联合丽格第一医疗美容医院由曹谊林、郭树忠两位长江学者领衔，于2017年9月正式接诊。曹谊林曾担任中国医学科学院整形外科医院、整形外科研究所院所长及上海交通大学医学院附属第九人民医副院长，郭树忠曾担任第四军医大学西京医院整形外科主任、博士研究生导师，医院的核心团队多为公立医院整形外科的学科带头人。

据了解，医院目前已经形成耳再造中心、眼整形中心、面部年轻化中心、颌面外科中心、麻醉中心、瘢痕治疗中心、脂肪中心、鼻整形中心、激光皮肤美容中心、注射美容中心、私密医美中心等布局。

以何照华教授、罗金超博士主导的颌面外科中心，是北京市民营医院中唯一拥有合法资质的下颌角、颧弓颧骨及双颚矫治中心。随着大众对整形的接受度越来越高，下颌角、颧骨、下颏等整形手术也比较普遍，但是这些高难度手术必须是拥有四级整形资质的医院才能开展。

整顿医疗美容行业乱象、建立规范的医美市场已迫在眉睫。联合丽格第一医疗美容医院董事长曹谊林表示，“医院的可持续发展，从来不是靠过度营销便可以成功，而是靠医术领先、科技创新、学科建设、团队协同、口碑塑造而获得的，发展的每一步，都需要扎扎实实、一步一个脚印。”