赋能整形外科发展新趋势，人工智能科技展现魅力

11月23日，颅颌面整形智能化数字化培训班在中国医学科学院整形外科医院的会议厅启幕。

图为颅颌面整形智能化数字化培训班师生合照

颅颌面整形手术是一类重塑面部形体的手术。这类手术操作精细，不仅要手术器械精良，还须主刀者同时具备雕塑家一样的艺术审美观和一流的外科手术技巧，这对其术前规划和术中操作能力提出了较高要求。

近年来，随着人们日益增长的美好生活需要更加多元，以及“健康中国”战略的深入实施，我国整形外科发展呈现出繁荣景象。中国医学科学院整形外科医院是我国整形外科专科三级甲等医院，该院数字化中心主任杨斌教授介绍，智能化手术室是未来医院建设的新方向，其不仅能为医生和患者提供一个安全高效、舒适便捷的工作和手术环境，还能提高医院的医疗技术水平和核心竞争力。

在培训会上演示的颅颌面围手术期视频与数据来自上颌lefort I型分块截骨小钛板内固定术等2例手术。手术十分成功，术中使用的多瑞克人工智能医生辅助平台很好地克服了外科医生的视觉局限，让数据测量更加精准，诊断更加精确，手术更加高效。

据悉，中国医学科学院整形外科医院正筹划引入人工智能医疗科技，加快建设一个集医疗、教学、研究功能于一体的高水平新型科室，进而沉淀整形外科围手术期数据，把临床和研究工作推向新的高度。

活动中，该院祁佐良院长也介绍道，国家卫健委已批复下拨4000万专项资金用于医院设备与技术的数字化智能化改造升级。这将为医院的愿景实现提供坚实基础和有力保障。

图为中国医学科学院整形外科医院院长祁佐良

在不久的将来，通过领头医院与智能科技企业优势配合、协同创新的努力，整形外科即将以蓬勃发展为广大患者带来欣喜福音。