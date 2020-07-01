中国医师协会美容与整形大会线上举行

6月27日，中国医师协会美容与整形医师大会线上举行。据悉，本次会议首次将学术会议拉入在线教学场景，线下由上海华美医疗美容医院作为手术云直播指定医院，整形执业医生在线注册报名即可通过转播平台新氧观看直播。

中国医师协会美容与整形医师分会会长江华认为，疫情之下，行业更应主动求变，不能让业内严肃的学术交流发生“断档”，一年一度的中国医师协会美容与整形医师大会也不应中断。线上直播可打破空间限制，遂成为学术交流的新突破口。

据了解，直播的九台经典手术涵盖了毛发移植、面部提升、眼整形、内镜隆乳、乳房整形、鼻整形、脂肪移植等七大热点专业，并集结了业内权威专家教授亲自进行手术演示。多位专家在现场对手术演示进行专业、全面的独家互动点评。

中国医师协会美容与整形医师分会副会长宋建星表示：“这场云上会议，医院和平台的力量给了我们很大的支持。这样的合作能够覆盖到更多的合规执业医生，减少争议，大会也能依托庞大的医生用户基数检验本次的直播效果。”

中国医师协会美容与整形医师分会会长江华表示：“本届整形手术云直播拉开了医美行业学术交流活动线上化的序幕，是我国医美人才培养方式的一次创新探索，也为今后医美行业优质资源下沉提供了范本，意义深远。”