漫谈肺癌诊疗变迁和惠民政策保障

肿瘤是严重威胁人民生命健康的疾病之一。其中肺癌的发病和死亡人数，已连续多年位居恶性肿瘤之首。

肺癌的临床表现比较复杂，症状和体征的有无、轻重以及出现的早晚，取决于肿瘤发生部位、病理类型、有无转移及有无并发症，以及患者的反应程度和耐受性的差异。肺癌早期症状常较轻微，甚至可无任何不适。

2020年06月11日（周四）16:30-17:30，“人民好医生”客户端将邀请广东省人民医院终身主任，中国胸部肿瘤研究协作组(CTONG)主席吴一龙教授进行视频直播，介绍肺癌诊治的最新进展及国家相关惠民政策，千万不要错过。

专家简介：

吴一龙，广东省人民医院终身主任，中国胸部肿瘤研究协作组(CTONG)主席，教授，博士生导师，广东省肺癌转化医学重点实验室主任，吴阶平医学基金会肿瘤医学部主任委员，国际肺癌研究会理事会核心成员。拥有发明专利6项。获得包括1项国家科技进步奖二等奖、1项中华医学科技进步奖一等奖等科技奖11项。

擅长：肺癌多学科综合治疗的基础与临床。

肺癌的临床表现取决于肿瘤发生部位、大小、病理类型、有无转移及有无并发症，以及患者的反应程度和耐受性的差异。肺癌可无明显症状，5-15%的患者在常规体检、胸部影像学检查时被发现。

肺癌的症状大致分为：局部症状、全身症状、肺外症状、浸润和转移症状。

1.早期症状

咳嗽是最常见的症状，以咳嗽为首发症状者占35%～75%。典型的表现为无痰或少痰的阵发性刺激性干咳，一般止咳药常不易控制。痰中带血或咯血亦是肺癌的常见症状，以此为首发症状者约占30%。

2.原发肿瘤局部生长引起的症状

除了咳嗽、痰中带血外，胸闷、气急，10%的患者以此为首发症状，多见于中央型肺癌，特别是肺功能较差的病人。肿瘤阻塞气管，继而引发阻塞性肺炎，引起发热症状。

3.肿瘤侵犯邻近器官组织引起的症状

以胸痛为首发症状者约占25%。常表现为胸部不规则的隐痛或钝痛，咳嗽时疼痛加重。还有5%～18%的肺癌患者以声嘶为第一主诉，通常伴随有咳嗽。声嘶一般提示直接的纵隔侵犯或淋巴结长大累及同侧喉返神经而致左侧声带麻痹。声带麻痹亦可引起程度不同的上气道梗阻。

约10%的患者有不同程度的胸水，提示肿瘤转移使胸膜或肺部的淋巴回流受阻。肿瘤直接侵犯纵膈或转移的肿大淋巴结压迫上腔静脉导致其回流受阻，会出现上肢、颈面部水肿、胸壁静脉曲张等。

4.肿瘤远处转移引起的症状

肺癌最常转移到中枢神经系统及骨组织。

中枢神经系统症状，发生率约10%，其症状可因转移部位不同而异。常见的症状为颅内压增高表现，如头痛、恶心、呕吐以及精神状态的改变等，少见的症状有癫痫发作、脑神经受累、偏瘫、共济失调、失语和突然昏厥等。骨系症状是以骨盆、脊柱、肋骨转移较为常见，可引起骨痛和病理性骨折。

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