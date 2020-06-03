杨仁池：我国血友病诊疗进步巨大 盼医保政策在各地更快落地

人民网北京6月3日电 近日，中国血友病协作组组长、中国医学科学院血液病医院血栓止血诊疗中心主任杨仁池做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“探索罕见病用药保障新机制 破解罕见病用药困局”专场论坛上，杨仁池指出，我国血友病诊疗进步巨大，希望与血友病治疗的相关医保政策在各地落地见效。

杨仁池主任深耕血友病诊疗领域已经23年之久，亲眼见证了这些年中国血友病诊疗现状的突飞猛进。“中国血友病的诊疗现状应该说这些年有了巨大进步。”杨仁池表示，得益于政府医保部门、中华慈善总会、天津市慈善协会的帮助，从天津居民的医保数据和诊疗数据可以看出，重型血友病A患儿能够免费进行预防治疗，少数成年患者也在进行预防治疗。

杨仁池也指出，诊疗现状较过去是进步明显，但横向来看仍然有很大差距。中国幅员辽阔，各地医保报销比例不一，部分大城市至今没有将血友病纳入门诊特殊病进行管理。在一些偏远地区，患者的诊断仍有很长时间的延误，并且医保政策落地仍然是个问题。2017年，国家医保目录把各种治疗血友病的产品纳入了国家医保范围，尤其是儿童的预防治疗也纳入医保范围，但是对成人还有诸多限制。医保政策在一些地方落地实施不尽如人意，杨仁池呼吁尽快落地医保政策，充分改善这一问题。