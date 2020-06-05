支修益：远离烟草危害，高危人群重视筛查，科学防治肺癌是王道

5月31日是世界无烟日，人民网《人民好医生》特邀中国抗癌协会科普部部长、中国控制吸烟协会副会长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授与北京协和医院呼吸与危重症医学科主任蔡柏蔷教授做客直播间，接受了“当吸烟遇见‘两肺’（慢阻肺和肺癌）”主题访谈。吸烟和二手烟问题在中国非常严重，目前我国烟民数量超过3亿，二手烟的受害者达到7.4亿，每年约有100万人死于烟草诱发的相关疾病，控烟形势异常严峻。[ 国务院新闻办公室2014年1月7日新闻发布会，国家政府网] 此次直播访谈聚焦吸烟对肺部及身体的危害，解读因吸烟造成的慢阻肺、肺癌等疾病的现状与治疗进展。本文将重点整理支教授关于吸烟与肺癌话题的科普与讨论。

烟草的危害：吸烟可能会诱发哪些疾病？

支修益：吸烟有害健康是不争的事实，对呼吸系统、心脑血管系统、消化系统、泌尿生殖系统都会造成伤害，从而引发一系列疾病。尤其对肺部伤害严重，可诱发肺癌、慢阻肺、肺结核等多种肺部疾病。其中，肺癌以高死亡率和高发病率被称为“癌中之王”。据研究调查，大约70%的肺癌由吸烟引起，全球三分之二以上的肺癌死亡由吸烟所致，肺癌与吸烟强度（吸烟量）以及持续时间呈正相关。[ 小细胞肺癌治疗现状，《中国药物临床》，2014年11期]烟草中含有7000多种化学物质，几百种有害物质，其中包含约70种致癌物质，[ 中国慢性病预防与控制 2014 年 8 月第 22 卷第 4 期]会长期影响支气管黏膜上皮，随着吸烟量增加，年龄增长，免疫机制、抗病能力逐渐下降，极易导致肺癌的发生。因此，呼吁烟民们尽早戒烟，保护肺部健康。

哪种类型的肺癌与吸烟密切相关？

支修益：肺癌按照发生的部位分为中心型肺癌和周围型肺癌。长在气管、总支气管等腔内的肿瘤叫中心型肺癌；长在肺段以下支气管直到细小支气管的叫周围型肺癌。此外，按照病理类型，可分为两大类，即小细胞肺癌和非小细胞肺癌，非小细胞肺癌又包括鳞癌、腺癌、大细胞癌等。吸烟导致的肺癌，多数是指中心型肺癌，从病理类型上来说，更多的是小细胞肺癌和鳞癌。其中，确诊的小细胞肺癌病例中，有过吸烟史的患者高达90%。[ 小细胞肺癌治疗现状，《中国药物临床》，2014年11期]

发病率和死亡率均位居首位，肺癌的高危人群如何界定?

支修益：首先是年龄，随着年龄的增加，肺癌的发病率上升，尤其是50岁以上的人群。第二是吸烟史，尤其是吸烟指数超过20包年的人群。计算方式为：吸烟指数（包年）=每日吸烟量（包）X 吸烟时间（年）。随着吸烟量增加，烟草中的致癌物质对黏膜上皮的影响加大，最终可能导致癌变。第三是既往有慢性肺部疾病史包括患有慢阻肺，肺气肿等疾病的人群，患肺癌的几率要明显高于其他人群。第四是有肿瘤家族史的人群。肺癌目前虽然不是遗传性疾病，但是有遗传的倾向。第五是受环境、职业致病因素影响的人群，比如工作生活在有石油、水泥、化工、煤炭等重金属地区的人群，他们患肺癌风险就相对较高。这5条因素基本可以概括肺癌发病的高危人群，如果你属于其中之一，建议你及早戒烟，同时定期进行肺部筛查，重视肺部健康。

如何尽早发现肺癌从而及时进行治疗？

支修益：国家政府2019年发布的“健康中国2030”规划中提出，到2030年将我国癌症的5年生存率提升15个百分点。[ 健康中国行动（2019—2030年）http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm]要实现这一目标，需要疾病科普宣传教育、早诊早治、规范化诊疗、创新药物研发等多方面共同助推。尤其是在推动早诊早治的过程中，对高危人群的筛查非常重要。肺癌作为我国发病首位的恶性肿瘤[ 2015年中国恶性肿瘤流行情况分析,中华肿瘤杂志，2019年第41卷第1期]，面临的形势尤其严峻。因此，必须重视提升大众尤其是高危人群对肺癌筛查的认知度，推动肺癌筛查在全国范围内广泛实施。

肺癌筛查方法多样，其中包括低剂量螺旋CT筛查，这是一种让检查者能够少受到射线辐射的CT方式，结果也更有效，因此受到大多数专家和权威机构的推荐，也是目前主要的肺癌筛查手段。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，公众对肺部健康的关注度越来越高，借此也希望大家可以重视高危人群肺癌筛查，有助于早发现、早诊断、早治疗。此外，检查一定要去正规医院做，若发现问题，医生可以给出专业的诊疗意见。比如许多人查出肺部小结节就极度恐慌，事实上并非所有肺部小结节都是肺癌，因此要听从医生的建议，在专业指导下进行治疗。

目前肺癌有哪些治疗方法？

支修益：说到肺癌的治疗要先明确肺癌的分期，即一期、二期、三期和四期。此外也要明确肺癌的病理类型。近些年，除了针对影像诊断、病理诊断以外，又增加了分子诊断，基因检测等诊断方式，基于具体结果制定针对性治疗方案。早期肺癌目前以微创外科手术切除治疗为主，随着微创技术的进步，手术切口越来越小，更有利于患者的病情恢复。如果出现淋巴结转移，甚至远处转移，则要“排兵布阵”，依据病情运用手术加化疗、手术加靶向治疗、手术加放疗、手术加免疫治疗等更有针对性的“组合拳”治疗方式进行治疗。此外针对部分晚期肺癌，随着创新靶向药物、免疫治疗方式的出现，以基因检测精准定位突变的靶点，患者通过定期服用药物控制病情，从而延长生存期。因此，也希望更多此类药物可以被纳入国家医保目录、新农合医疗保险，让更多患者吃得起药，进一步提升肺癌五年生存率。

从预防到诊断到治疗再到康复，如何做好肺癌的全病程管理？

支修益：肺癌全病程管理需要覆盖预防、诊断、治疗、康复等各个阶段，这是一种一体化治疗的模式，可以全方位关注患者的病情与治疗进展。目前全国各地已成立了多家肺癌一体化中心，从医务人员到患者的一体化诊疗认知理念逐步提升，这将大大提升我国的肺癌诊疗水平。此外，在全病程管理的过程中，预防与早诊无疑是非常重要的阶段。国内目前已经出现流动肺癌筛查车，利用人工智能、胸部CT、液体活检、远程会诊等多种技术进行肺癌筛查，可以深入基层，覆盖更广范围的高危人群，有效提升早筛和早诊率。除此之外，随着新冠肺炎疫情期间方舱医院的建设，方舱CT也逐渐出现，推动更多高危人群进行筛查，实现早诊早治，从而更好地进行全病程管理。

吸烟有百害而无一利，尽早戒烟，关注和保护肺部健康。肺癌作为吸烟可导致的主要肺部疾病之一，需要大家格外重视，高危人群要定期进行健康筛查，及时发现问题，早诊断，早治疗。愿每一个人都能拥有健康的肺，健康的生活！